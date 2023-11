Prost zu Verstappen: Es ist bei ihm etwas Besonderes

Max Verstappen und Red Bull Racing blicken auf eine Saison der Dominanz zurück. Wie fand der viermalige Champion Alain Prost das Jahr in der Formel 1?

Wenn ein Rennstall dominiert, kann es schnell mal langweilig werden. Erst recht dann, wenn von dem Rennstall ein Fahrer der deutlich bessere ist und den Teamkollegen ebenfalls dominiert. Wie bei Max Verstappen in diesem Jahr.

Alain Prost war bis Anfang 2022 noch als Berater von Alpine tätig und eng mit der Formel 1 verbunden. Inzwischen ist er ein normaler Fan.

Sein Urteil über das beeindruckende Verstappen-Jahr: «Viele haben gesagt, dass es negativ ist, da ein Team und Fahrer dominieren. Ich erkenne es immer an, wenn ein Team so fährt wie Red Bull und Max. Wenn jemand so dominiert, ist es die Summe der Arbeit, die nötig ist», sagte Prost bei Sky.

Er nahm vor allem Konkurrenten wie Mercedes oder Ferrari in die Pflicht, um etwas an der Dominanz von Red Bull Racing zu ändern. «Da kann man nur Gratulation sagen. Da muss man besser arbeiten, wenn man auf dieses Level kommen möchte. Ich verstehe, wenn es manchmal frustrierend ist, aber ich fand es toll», so der Franzose.

Auch von Verstappen ist Prost beeindruckt. «Wir hatten alle unsere Fahrstile und Herangehensweisen. Max ist immer noch sehr jung, aber der Fokus, den er von Anfang an auf seine Karriere hatte, und die Leidenschaft für den Motorsport sind ganz wichtig.»

Verstappen sage immer, was er denke, so Prost: «Man hat nicht oft, dass sich jemand so seinem Sport widmet. Es ist bei ihm etwas Besonderes: Er ist immer schneller und sammelt mehr Erfahrung», sagte der Champion von 1985, 1986, 1989 und 1993.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12