Glock: Darum wird Franz Tost der Formel 1 fehlen

Franz Tost hat in Abu Dhabi sein letztes Rennen als Teamchef von AlphaTauri erlebt. Timo Glock stellt klar, dass der Formel 1 damit etwas fehlen wird.

Franz Tost bewies im letzten Rennen der Formel-1-Saison 2023 noch einmal, warum er der Königsklasse fehlen wird. Da zeigte sich der Österreicher «stocksauer» nach einem achten Platz von Yuki Tsunoda.

Dadurch schaffte es der Rennstall nicht, Williams noch von Platz sieben der Konstrukteurswertung zu verdrängen. «Weil wir zu blöd waren, eine richtige Strategie zu wählen und weil ich zig Diskussionen an der Boxenmauer gehabt habe, weil ich gesagt habe, holt den Yuki rein, wir sind zu langsam», sagte Tost bei Sky.

Die Ingenieure hätten erklärt, das gehe sich aus. «Das ist reine Arithmetik. Das habe ich eigentlich gleich erkannt, dass sich das wahrscheinlich nicht ausgehen wird», sagte Tost.

Klare Kante. Wie immer bei Tost. «Was Franz Tost angeht, haben wir ihn auch bei seinem letzten Wochenende so erlebt, wie er immer war: sehr geradeaus und emotionslos, was seinen Abschied angeht. Auch wenn man kurz vor dem Rennen vielleicht doch ein wenig gesehen hat, dass es ihn berührt und beschäftigt. Aber er hat natürlich völlig recht mit der Aussage, dass AlphaTauri ein besseres Ergebnis hätte einfahren können, wenn man strategisch bei Yuki Tsunoda cleverer gewesen wäre. Das hätte nicht passieren müssen», schrieb Sky-Experte Timo Glock in seiner Kolumne.

Glock wird Tost vermissen. «Diese Gradlinigkeit von Tost wird der Formel 1 fehlen.»

Aber nicht nur der Formel 1, «sondern auch Red Bull», so Glock: «Die Art und Weise, wie er gearbeitet hat mit den Junioren. Er hat viele junge Fahrer ausgebildet, es sind viele sehr gute Fahrer durch seine Hände gegangen- unter anderem ja auch Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo und Verstappen. Daher ist es ein Verlust für Red Bull, die Formel 1 und auch für uns.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12