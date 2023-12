Schumacher in der WEC: Kein Rückfahrt-Ticket in F1

Dass Mick Schumacher 2024 wieder Rennen fährt, halten viele Experten für richtig und wichtig. Dass die WEC die Tür zur Formel 1 wieder öffnen kann, bezweifelt zum Beispiel Christian Danner.

Mick Schumacher kann mit seinem Jahr aus sportlicher Sicht nicht zufrieden sein. Zwar konnte er als Ersatzmann bei Mercedes seinen Beitrag leisten, indem er wichtige Simulatorarbeiten durchführte, aber der Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher will natürlich Rennen fahren.

Dass ihm 2023 nicht immer gefallen hat, ließ er nun auf X durchblicken. «Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Jahr so gut wie möglich gemacht haben, aber auch dafür, dass sie dafür gesorgt haben, dass ich nie etwas als selbstverständlich ansehe», schrieb er dort.

Es sei sicher eine «harte Saison ohne Rennen» gewesen, «aber bald geht es wieder los», so Schumacher weiter. «Ich freue mich sehr darauf, nächstes Jahr wieder Rennen zu fahren, also Prost darauf! Macht euch bereit und Rock'n'Roll 2024 ...»

Schumacher ist 2024 zwar weiter Mercedes-Ersatzfahrer, aber auch mit Alpine in der WEC unterwegs.

Von Kumpel Sebastian Vettel, den Schumacher vorher um Rat gefragt hatte, gab es Zuspruch. «Ich glaube für ihn ist es toll, dass es weitergeht und er wieder im Rennauto sitzt und Rennen fährt. Ich glaube, in seinem Alter ist das ganz, ganz wichtig und zentral. Gleichzeitig hat er weiter die Möglichkeit, in der Formel 1 dabei zu bleiben, dran zu bleiben und dort weiter zu lernen», so Vettel bei sport.de und RTL/ntv: «Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft und, dass er die Chance in der Formel 1 noch einmal bekommt.» Für etwas gemeinsames sei es allerdings «noch etwas zu früh», sagte Vettel.

Der frühere Formel-1-Pilot Christian Danner glaubt nicht, dass die WEC diese Möglichkeit automatisch bietet. «In der Langstrecken-WM zu fahren, ist hundertprozentig kein Rückfahrt-Ticket in die Formel 1 - auf gar keinen Fall. Das ist eine andere Liga des Motorsports», sagte Danner bei sport.de.

Vielmehr muss Schumacher hoffen, dass sich in der Formel 1 eine Möglichkeit bietet, etwa «wenn Hamilton oder Russell ausfallen sollten und er einspringen muss respektive darf. Dann ist das eine Chance für eine Formel-1-Empfehlung». Im WEC-Auto von Alpine könne Schumacher dagegen «noch so gut fahren, das hat mit der Formel 1 de facto nichts zu tun».

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12