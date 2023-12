Physio Scanes: Emotionaler Abschied von Verstappen

Max Verstappen bekommt für die Saison 2024 einen neuen Physio. Sein bisheriger Coach Bradley Scanes hat sich mit emotionalen Worten vom Champion verabschiedet.

Der Engländer Bradley Scanes hat sich mit emotionalen Worten von Max Verstappen verabschiedet. Er war in den vergangenen vier Jahren als Physiotherapeut an der Seite des Formel-1-Champions. Scanes beendet seine Karriere in der Königsklasse, um mehr Zeit für die Familie zu haben.

«368 Flüge, 3 Weltmeisterschaften, 1 großartiger Freund», begann Scanes seinen Post auf Instagram. «Ich werde dich vermissen, Kumpel. Wir haben gepusht. Wir hatten Spaß. Wir haben gewonnen. Wir haben nichts anderes akzeptiert.»

Scanes, der seine eigene Firma «Elite Formula Physio & Training» aufgebaut hat, weiter: «Vielleicht habe ich hier und da ein paar Prozent hinzugefügt, aber mach weiter so, mein Freund, dies ist nur ein Teil deiner magischen Geschichte. Danke, dass du ein Teil von meiner bist.»

Nachfolger von Scanes ist der Physio von Carlos Sainz, der Brite Rupert Manwaring, der seit 2015 mit dem Spanier gearbeitet hat und bei «Hintsa Performance» angestellt ist; jener Firma, die vom 2016 verstorbenen Finnen Dr. Aki Hintsa gegründet worden war, der unter vielen Piloten auch Mika Häkkinen betreute.

Und manchmal schließen sich in der Formel 1 die Kreise. Denn der Vater von Rupert Manwaring heißt genau gleich und war unter anderem bei Surtees, Lotus, Haas-Lola, Tyrrell und Minardi tätig. Einer der Wegbegleiter von Manwaring senior: Jos Verstappen, der Vater von Max.

