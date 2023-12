Franz Tost gnadenlos: Als die Ingenieure rausflogen

Franz Tost sorgte mit einer ehrlichen Pressekonferenz am Anfang der Saison für Aufsehen. Jetzt erzählt der Österreicher, was danach passierte. Er ließ den Worten Taten folgen.

Franz Tost nahm kein Blatt vor den Mund. Es war das zweite Rennwochenende in Saudi-Arabien, als er klarstellte, dass er seinen Ingenieuren nicht mehr vertraue. Denn der AlphaTauri war alles, nur nicht konkurrenzfähig.

Und Tost ist niemand, der Dinge verbal beschönigt, sondern klar anspricht. Und «die Ingenieure, die ich gemeint habe, haben es verstanden», sagte er im Podcast «Beyond the Grid».

Und dort verriet er auch, wie es nach seinen Aussagen weiterging. Tost, der seine letzte Saison als Teamchef bei AlpaTauri absolvierte, ließ den Worten Taten folgen.

«Unser Auto war im vergangenen Jahr nicht konkurrenzfähig. Da habe ich gesagt, wir müssen etwas tun, denn ich kann nicht akzeptieren, dass wir uns im hinteren Teil des Feldes herumtreiben, ich will wenigstens im vorderen Teil des Mittelfeldes sein.»

Die Antwort der Ingenieure laut Tost: «‘Ja, ja. Wir arbeiten sehr hart und wir haben Lösungen. Wir wissen genau, was wir zu tun haben.'»

Er habe sie dann in der Aero-Abteilung besucht und hat sich Zahlen vorlegen lassen. «Und sie sagten: ‚Das Auto wird fantastisch sein. Wirklich gute Leistung, sehr gute Werte im CFT und im Windkanal und blah blah blah.'»

Dann ging es zu den Testfahrten nach Bahrain und Tost brauchte nicht auf das Rennen zu warten. «Ich wusste schon nach dem Test, dass wir nirgendwo sind. Dann wurde ich wütend und sagte zu ihnen: 'Was ist los?' 'Ach, weißt du, es kommt ein Upgrade.' Ich sagte: 'Ein Upgrade ist mir egal. Dieses Auto muss gut funktionieren.'»

Dann kam die besagte Pressekonferenz und Tost sagte, dass er ihnen nicht mehr vertraue. «Wenn ich den Leuten nicht mehr vertraue, dann sind sie raus. Das war der Fall. Wir haben sie ausgetauscht und einige neue Leute geholt, so dass wir jetzt hoffentlich ein gutes Team in der Aero-Abteilung haben. Ich muss sagen, dass alle Verbesserungen, die sie in diesem Jahr vorgenommen haben, bisher akzeptabel waren.»

