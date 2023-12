Lando Norris angefressen: «Sagen Sie das nie wieder!»

Lando Norris ist zwar normalerweise humorvoll, bei einer bestimmten Bezeichnung versteht der Brite aber keinen Spaß. Es geht dabei um Max Verstappen.

Dass Max Verstappen und Lando Norris gut miteinander auskommen, ist bekannt. Verstappen hat das in der zurückliegenden Saison bereits bestätigt.

«Ich verstehe mich sehr gut mit Lando, weil er einfach er selbst und normal ist. Er ist mein bester Freund in der Startaufstellung», sagte der dreimalige Weltmeister.

Als Norris nun nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi über die Zukunft sprach, war mal wieder Red Bull Racing ein Thema. Mit einem Wechsel wurde er immer wieder in Verbindung gebracht, und auch Norris selbst machte keinen Hehl daraus, dass ihn das reizen würde. Auch ein möglicher Teamkollege Verstappen.

Die Freundschaft, die beide verbindet, hat aber offenbar Grenzen. Denn als ein Journalist Verstappen als «BFF» («Best Friends Forever») von Norris bezeichnete, reagierte der recht deutlich.

«Er ist nicht mein bester Freund. Sagen Sie das nie wieder», erwiderte der McLaren-Star. «Wir respektieren uns und kommen gut miteinander aus, sind so etwas wie Freunde, aber das war's. Wir haben einfach eine Menge Respekt voreinander.»

Ob nun Kumpel, Freund oder BFF: Norris fährt 2024 für McLaren und hofft, dass der Traditionsrennstall den Weltmeistern das Leben schwerer machen kann. Denn so attraktiv ein Wechsel auch ist – ein Titel mit McLaren wäre für Norris noch reizvoller.

«Ihr Auto ist phänomenal. Red Bull macht wie schon in den letzten Jahren einen fantastischen Job. Wenn jemand sie einholen will, ist das ein massiver Schritt. Max ist einer der besten Fahrer, also ist es eine schwierige Kombination, sie zu schlagen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir fast alles haben, was wir brauchen, um eine Chance zu haben», sagte Norris.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12