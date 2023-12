Hülkenberg mit Haas-Ansage: «Müssen uns aufraffen»

Nico Hülkenberg zieht ein bitteres Fazit der abgelaufenen Saison. Denn im Grunde hat sich der Absturz des US-Rennstalls schon früh abgezeichnet, wie der Deutsche erklärt.

Nein, mit der abgelaufenen Saison kann Haas nicht zufrieden sein. Der US-Rennstall ist nach einem sehr ordentlichen Start durchgereicht worden. Mit zwölf Punkten belegte das Team am Ende den zehnten und damit letzten Platz in der Konstrukteurs-WM.

Für Nico Hülkenberg war der «Absturz» nach guten Resultaten im ersten Saisondrittel keine Überraschung.

«Offensichtlich war es ein Prozess, und die Anzeichen waren schon früh in der Saison da. Aber wir sind früh in der Saison davongekommen, weil andere Leute auch mehr zu kämpfen hatten», sagte Hülkenberg.

Doch die Konkurrenz holte auf, brachte sinnvolle und effektive Updates. Mit Erfolg. «Als sie dann aufgeräumt haben und einige echte Entwicklungen brachten, da haben wir wirklich angefangen, den Preis zu zahlen. Die zweite Hälfte der Saison war wirklich hart. Ich glaube, es gab für mich nur in Singapur eine Gelegenheit, ein oder zwei Punkte zu holen, die wir durch eine falsche Strategieentscheidung verpasst haben», sagte der Deutsche.

Abgesehen davon habe man nicht die Pace gehabt, um es zu schaffen. «Selbst als viele Autos ausfielen, waren wir einfach zu weit davon entfernt. Das ist natürlich nicht so toll. Deshalb müssen wir es besser machen», so Hülkenberg. Denn auch das Update, das Haas an den Start brachte, half nicht. Im Grunde machte es keinen Unterschied, Haas blieb chancenlos.

Hülkenbergs Ansage an das Team ist eindeutig: «Wir müssen uns einfach aufraffen und unsere Arbeit besser machen, wir müssen hart arbeiten, weil wir es besser machen wollen. Ich möchte, dass wir es besser machen, und ich denke, jeder im Team möchte es besser machen. Also müssen wir einfach versuchen, bessere Lösungen zu finden.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12