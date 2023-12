Toto Wolff: «Das hat nur Max Verstappen verstanden» 03.12.2023 - 19:28 Von Otto Zuber

© Motorsport Images Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wenn du das nicht hast, dann hast du einfach keine Performance»

Dass Max Verstappen in diesem Jahr in einer eigenen Liga unterwegs war, belegt die WM-Statistik. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte in Abu Dhabi, was nur der Red Bull Racing-Star in diesem Jahr hinbekommen hat.