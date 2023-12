Felipe Massa: Mit Riley Motorsports in Daytona

Der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa wird im Januar 2024 am 24h-Klassiker von Daytona teilnehmen. Der Brasilianer rückt zusammen mit Felipe Fraga, Gar Robinson und Josh Burdon für Riley Motorsports aus.

269 GP-Teilnahmen hat Felipe Massa bestritten und elf davon mit einem Sieg gekrönt. Nach der Saison 2017 verabschiedete er sich aus der WM, in der er 2008 den Titel nur um einen Punkt verpasste. Die Niederlage trug er damals stoisch, mittlerweile befindet er sich aber in einem Rechtsstreit mit dem Autosport-Weltverband FIA und den Formel-1-Rechteinhabern des Unternehmens Formula One Management (alle Details dazu gibt es hier).

Nach seiner GP-Karriere war Massa bis 2020 in der Formel E unterwegs, ab 2021 gab er in der brasilianischen Stock Car Serie Gas, in der er schon 2018 zwei Gastauftritte bestritten hatte. Nun will er beim 24h-Klassiker in Daytona wieder Gas geben.

Zusammen mit seinem Landsmann Felipe Fraga, dem IMSA-LMP3-Champion Gar Robinson und Josh Burdon tritt er für das Team Riley Motorsports an. Sie werden sich die Arbeit am Steuer eines Oreca 07-Gibson LMP2-Auto teilen.

Die Teilnahme gab Massa in den Sozialen Medien bekannt. «Ich habe schon immer versucht, in meiner Karriere eines dieser grossen Rennen zu bestreiten, und ich werde zum ersten Mal mit Riley Motorsports in Daytona antreten, ein sehr grosses und wichtiges Team hier in den USA. Ich danke Gar für die Einladung», erklärte der 42-Jährige aus São Paulo im entsprechenden Post.