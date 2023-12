Tost zu Mateschitz: Er hat die Visionen verwirklicht

Didi Mateschitz ist am 22. Oktober 2022 verstorben. Franz Tost hat im Podcast Beyond the Grid über den Red-Bull-Gründer gesprochen und was ihn besonders beeindruckt hat.

«Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz verstarb am 22. Oktober 2022 im Alter von 78 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Bei Familie, Freunden und Wegbegleitern sorgte das für Trauer, die bis heute anhält.

Sie lächeln aber inzwischen auch wieder, wenn sie sich an den Menschen Mateschitz erinnern. Wie Franz Tost, der von 2006 bis 2023 Teamchef von AlphaTauri war. Er traf Mateschitz erstmals 1993 auf dem Nürburgring, «weil ich in der Formel 1 bei Sauber arbeiten wollte. Er war ein Sponsor bei Sauber. Dort habe ich ihn das erste Mal getroffen und dann hatten wir immer Kontakt», erinnert sich Tost im Podcast «Beyond the Grid».

Tost weiter: «Er war einer der aufregendsten Menschen, die ich je getroffen habe, denn wenn man sich mit ihm unterhielt, war er mit seinem Denken und seinen Visionen weit voraus, und er erklärte alles so logisch. Es gibt viele Menschen da draußen, die Visionen haben, aber er hat sie verwirklicht, und zwar mit Erfolg.»

Die Ansage von Mateschitz war dann auch unmissverständlich: «Er sagte zu mir: 'Franz, du gehst jetzt nach Faenza, du baust das Team auf und dann musst du die Fahrer ausbilden, dann kommen sie zu Red Bull Racing, sie werden Rennen und Meisterschaften gewinnen.'»

«Ich saß da und dachte mir: 'Ich weiß, was ich hier zu tun habe'. Aber am Ende hat es funktioniert. Er war in seiner Denkweise so weit voraus, dass am Ende alles so funktionierte, wie er es sich vorstellte. Ich hatte nie ein Treffen mit Mateschitz, bei dem ich den Raum verlassen habe, ohne genau zu wissen, was ich tun soll. Es gab keine Diskussion, nichts. Das muss getan werden, und zwar schnell. Das war's. Er war ein fantastischer, ein einzigartiger Mensch», so Tost weiter.

Auf die Frage, ob es auch die Motivation gab, dem A-Team auch mak eins auszuwischen, stellte Tost klar: «Meine erste Motivation war es, das Team aufzubauen, und es war nie das Ziel, Red Bull Racing zu schlagen oder auf dem gleichen Niveau zu sein, denn Mateschitz hat das klar gemacht. Es gibt Red Bull Racing - sie müssen Rennen gewinnen, sie müssen Meisterschaften gewinnen, und wir sind ein sogenanntes zweites Team.»

Tost sollte mit AlphaTauri sollen die Synergien von Red Bull Racing nutzen, junge Fahrer ausbilden. «Und wenn wir etwas in der Infrastruktur machen wollten, hat er immer gefragt: 'Macht das Sinn? Könnt ihr das nicht mit Red Bull Racing oder Red Bull Technology teilen?' Es war immer klar, dass Red Bull Racing auf einem anderen Level ist als wir», so Tost.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12