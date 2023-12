Formel 1 2024: Die sechs Sprintrennen sind fix

Die Formel 1 wird auch 2024 an sechs Rennwochenende Sprints austragen. Am Dienstag gaben die Verantwortlichen bekannt, wo diese stattfinden.

Auch 2024 wird es in der Formel 1 sechs Sprint-Rennwochenenden geben. Jetzt steht auch fest, wo diese stattfinden, denn die Formel 1 hat die Austragungsorte am Dienstag offiziell bekannt gegeben.

Demnach werden Spielberg (Österreich) und Sao Paulo (Brasilien) zum dritten Mal Sprint-Wochenenden austragen, in Austin (USA) und Katar wird es zum zweiten Mal Sprints geben.

Neu dabei sind demnach Schanghai (China) und Miami (USA), wo es erstmals Sprints geben wird. Sie ersetzen im Vergleich zu 2022 Baku (Aserbaidschan) und Spa-Francorchamps (Belgien).

Wie die Organisatoren weiter mitteilen, hat sich das Sprint-Format seit seiner Einführung im Jahr 2021 positiv auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt, insbesondere am Freitag im Vergleich zu den regulären Trainingssitzungen.

Allerdings wird am Format für 2024 noch gefeilt, Änderungen sind möglich. So wird zum Beispiel darüber nachgedacht, den Sprint-Shootout am Freitag und das reguläre Qualifying am Samstag auszutragen. Der Sprint könnte am Samstagvormittag über die Bühne gehen. Eine Entscheidung zu den Änderungen wird im Januar erwartet.

«Ich freue mich, sechs aufregende Austragungsorte für die F1 Sprint-Events der nächsten Saison anzukündigen, darunter die beiden neuen Gastgeber China und Miami, die beide fantastische Ergänzungen darstellen und unseren Fans vor Ort und zu Hause großartigen Rennsport bieten werden», sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali.

«Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat der Sprint immer wieder für steigende Einschaltquoten im Fernsehen, mehr Unterhaltung für die Fans an der Strecke und mehr Engagement der Fans auf sozialen und digitalen Plattformen gesorgt, und wir freuen uns auf die spannenden Events im nächsten Jahr», so der Italiener weiter.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12