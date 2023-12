F1-Stars sprinten auch 2024 am Red Bull Ring

Der dreifache Weltmeister Max Verstappen ist gekürt – und schon schneit es die ersten Vorzeichen der kommenden Formel-1-Saison ins Land des Austrian GP.

Doppelte Rennaction mit dem Sprintformat erleben die Fans auch 2024 auf dem Red Bull Ring. Die FIA und die Formel-1-Gruppe bestätigten am Dienstag insgesamt sechs Sprint-Events, darunter der «Formula 1 Großer Preis von Österreich 2024». Das Rennwochenende im steirischen Murtal steigt von 28. bis 30. Juni.

Dritter F1-Sprint am Red Bull Ring – Anpassungen angekündigt.

2021 führte die Formel 1 das Sprintformat ein. 2022 wurde zum ersten Mal auch am Red Bull Ring ein F1-Sprint ausgetragen. Die dritte Auflage im Rahmen des Österreich-Grand-Prix folgt in der kommenden Saison.

Für volle Punkte müssen die Piloten an drei Tagen hintereinander alles geben. Die Formula 1 kündigte am Dienstag Anpassungen des Sprintformates an, die Anfang 2024 von der F1-Kommission präsentiert werden. Eines bleibt jedenfalls gleich: Die Fans genießen am Formel-1-Wochenende im Murtal einmal mehr doppelte Race Action und einen perfekten Vorgeschmack auf den Rennsonntag!

Mit Fan-Rekord im Rücken für nächsten Ticket-Ansturm gerüstet. Der «Holiday Grand Prix» bescherte dem Red Bull Ring heuer mit 304.000 Fans am gesamten Rennwochenende einen neuen Besucherrekord.

Der Ansturm auf die Tickets für das nächste Motorsport-Highlight des Jahres in Österreich ist voll angelaufen. Für ein unvergessliches F1-Erlebnis in der Steiermark ist auch 2024 gesorgt.

Mit den beliebten Höhepunkten im Rahmenprogramm bleibt der Spielberg seinen Besuchern unter dem Titel «Motorsport-Festival» treu. Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, muss schnell sein!

Tickets für den «Formula 1 Großer Preis von Österreich 2024“ gibt es unter www.redbullring.com.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12