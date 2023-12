Mick Schumacher: Überraschender Einsatz im Mercedes

Das Motorsport-Jahr ist für Mick Schumacher noch nicht beendet, er absolviert in dieser Woche Testfahrten im Mercedes. Auch danach muss der 24-Jährige noch arbeiten.

Mick Schumacher hatte jüngst berichtet, wie wichtig der Job des Ersatzfahrers bei Mercedes ist, obwohl er 2023 keine Rennen fahren konnte.

Der 24-Jährige konnte im Simulator einen wichtigen Beitrag für das Team leisten, lernte aber auch interessante und wichtige Details aus dem Innenleben der Mercedes-Mannschaft kennen.

Was auch zur Rolle eines Ersatzmannes gehört: Während sich die Stammfahrer Lewis Hamilton und George Russell in der Winterpause befinden, ist Schumacher noch fleißig – Schumacher absolviert in Magny-Cours zwei Testtage für Pirelli in einem Mercedes F1 W14 E Performance aus der abgelaufenen Formel-1-Saison.

Am Dienstag legte Schumacher insgesamt 90 Runden zurück, dabei kam er auf eine Bestzeit von 1:35.542 Minuten auf Intermediates. Auf Full-Wets brauchte er 1:41.962 Minuten für seine schnellste Runde.

Schumacher unterstützt Pirelli bei der Reifenentwicklung, sammelt wichtige Daten. Und weckt bei Fans seines Vaters Michael schöne Erinnerungen, denn auf der Strecke gewann der Rekordweltmeister im Laufe seiner Karriere acht Mal, ist damit Rekordsieger.

Für Schumacher ist das Motorsport-Jahr nach dem zweiten Testtag am Mittwoch übrigens immer noch nicht beendet. Für Alpine absolviert er Testfahrten im portugiesischen Portimao (11. bis 13. Dezember). Schumacher startet 2024 bekanntlich in der WEC für die Franzosen. Bei Mercedes ist er weiterhin Testfahrer.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12