Teamchef Fred Vasseur: Lob für beide Ferrari-Piloten

Obwohl die letzten beiden WM-Runden in Las Vegas und Abu Dhabi für Carlos Sainz nicht nach Plan liefen, lobt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur den Spanier und verweist dabei auf dessen Sieg in Singapur.

Dass Ferrari das WM-Duell mit Mercedes um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung nicht für sich entschieden hat, schmerzt die ganze Mannschaft und auch Ferrari-Präsident John Elkann erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur «Italpress»: «Die Saison war enttäuschend, denn wir wurden Dritter in der Meisterschaft.»

Man habe zu viele Unfälle und einige Pechsträhnen gehabt, und deshalb sei man auch mit Blick auf die Fahrer-WM nicht konkurrenzfähig gewesen, sprach Elkann Klartext. Dennoch sprach sich der Kopf der berühmtesten Sportwagen-Marke der Welt klar für den Verbleib des Fahrer-Duos aus. «Sie werden auf jeden Fall bleiben», stellte er klar.

Auch Teamchef Fred Vasseur ist zufrieden mit seinen Schützlingen. Er sagte in Abu Dhabi: «Carlos war nach der Sommerpause sehr, sehr schnell und Charles legte in den letzten sechs or sieben WM-Runden eine starke Form an den Tag. Ich denke, insgesamt haben wir uns als Team gut entwickelt.»

Man dürfe den Auftritt von Sainz in Abu Dhabi nicht zu sehr in Erinnerung behalten, betonte er, und verwies auf dessen Triumph in Singapur, mit dem er Ferrari den einzigen Saisonsieg beschert hatte. «Er stand in Monza auf dem Podest, aber in Abu Dhabi ging die Rechnung nicht auf, und wir müssen verstehen, warum das so war», weiss der Teamchef.

