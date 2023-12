Mick Schumacher: Blick auf Karriere von Papa Michael

Mick Schumacher tritt im nächsten Jahr in der Langstrecken-WM an und zieht in diesem Zusammenhang einen Vergleich zur Karriere seines Vaters, der einst als Mercedes-Junior Sportwagen-Luft schnupperte.

Lange hatte Mick Schumacher auf eine Formel-1-Rückkehr im nächsten Jahr gehofft, doch für den früheren Haas-Piloten fand sich kein Cockpit, er muss sich auch 2024 mit der Ersatzfahrer-Rolle bei Mercedes begnügen, die er bereits in diesem Jahr bekleidete. Auf die Rennstrecke wird er trotzdem gehen, in der WEC tritt er für das Alpine an, das in der Formel 1 gegen Mercedes kämpft.

«Natürlich sind Mercedes und Alpine Konkurrenten in der Formel 1, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Überschneidungen bei den Rollen als Ersatzfahrer in der Formel 1 und Einsatzfahrer in der Langstrecken-WM geben wird», sagte der 24-Jährige zu diesem Thema, und betonte, dass die Gelegenheit, sich in der WEC für eine Rückkehr in die Formel 1 zu empfehlen, interessant sei.

Auch dass er wie einst sein Vater Michael im Sportwagen Gas geben wird, sei interessant, erklärte der Deutsche. Michael Schumacher fuhr als Mercedes-Junior auch Sportwagen-Rennen, bevor er 1991 zur Saisonmitte in Spa sein Debüt im Jordan gab.

«Ich mache es quasi andersherum, warum nicht», erklärte Mick. «Ich fand immer, dass zufällig viele Ähnlichkeiten zur Karriere meines Vaters bestehen. Jetzt fahre ich selbst Sportwagen, vielleicht wird das mein Start zurück in die F1 sein», fügte er an.

Das Jahr auf der Ersatzbank bei Mercedes war für den früheren Haas-Piloten sehr lehrreich. Er half mit seinen Einsätzen im Simulator aktiv mit, das Dienstfahrzeug von Lewis Hamilton und George Russell abzustimmen. Und er beobachtete das Mercedes-Duo bei der Arbeit.

«Ich weiss jetzt als Fahrer viel besser, was ich von meinem Team will, was ich für wichtig erachte und was ich in ein Team einbringen kann. In meinem ersten Jahr in der Formel 1 war es natürlich schwierig, genau zu wissen, welche Position ich einnehmen sollte und wie weit ich mit meinen Kommentaren und allem gehen kann. Nachdem ich nun ein Jahr lang mit Lewis und George gearbeitet habe, weiss ich, wie hoch die Messlatte liegt und wie weit ich gehen kann. Und ich habe kein Problem damit, meine Informationen in Zukunft zu teilen», stellte Mick klar.

