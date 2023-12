Schulbesuch: Formel-1-Star Lewis Hamilton begeistert

Lewis Hamilton erklärte nach seinem besuch bei der Mulberry School for Girls: «Es war mir eine Ehre, so viele leidenschaftliche und intelligente Schülerinnen kennenzulernen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton stattete am Dienstag den Schülerinnen der Mulberry STEM Academy an der Mulberry School for Girls in East London einen Besuch ab.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton besuchte am Dienstag, 5. Dezember die Mulberry School for Girls in Tower Hamlets, London, um sich aus erster Hand davon zu überzeugen, wie der Mulberry Schools Trust und Mercedes mit der Partnerschaft «Accelerate 25» dazu beitragen, um Schülerinnen und Schüler aus unterrepräsentierten Bevölkerungsschichten für eine Karriere im Bereich Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (kurz: STEM) zu fördern.

Der Besuch bot dem Formel-1-Star die Gelegenheit, sich an verschiedenen praktischen STEM-Aktivitäten zu beteiligen, darunter eine STEM-Ausstellung, eine Robotik-Stunde, in der er etwas über Programmierung lernte, und eine immersive Kunsterfahrung, die die technischen Fähigkeiten der Schülerinnen in den Bereichen Digitaltechnik und Produktion unter Beweis stellte.

Im Anschluss an den Unterricht zeigten die Schülerinnen Lewis ihre Rennstrecken-Garage und stellten ihre Greenpower-Trust-Autos aus. Bei einem Rundgang durch die Schule hatten die Schülerinnen auch die Möglichkeit, dem Mercedes-Piloten Fragen zu stellen und ihn um Tipps zu bitten.

Unter den Schülerinnen, die ausgewählt wurden, um Lewis bei seinem Besuch zu begleiten, waren auch Vertreterinnen der Mulberry STEM Academy. Die Akademie wurde im Jahr 2020 im Rahmen des Programms «Accelerate 25» ins Leben gerufen. Sie bietet einfallsreichen Unterricht, Karriere-Coaching und Branchenerfahrung und wird dabei von Teammitgliedern unterstützt und gecoacht. Das Hauptziel der Partnerschaft ist es, die Vielfalt im STEM-Bereich, in der Formel 1 und im Team zu fördern.

Am Ende des dritten Jahres haben an dem Programm bisher 271 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, von denen sich viele dafür entschieden haben, in ihrer weiteren Ausbildung STEM-Fächer zu belegen. Ausserdem wurden Hunderte von Kindern im Grundschulalter durch eine Reihe von dynamischen, praxisnahen Mulberry-STEM-Roadshow-Veranstaltungen erreicht.

Das Publikum am Dienstag bestand aus einer leidenschaftlichen Mischung aus Schülerinnen der Sekundarstufe und der Oberstufe, sechs Ehemaligen der Mulberry STEM Academy, 183 Schülerinnen und Schülern, die derzeit in der STEM Academy eingeschrieben sind, und 28 Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5, die alle ihre Leidenschaft und Begeisterung für STEM-Fächer zeigten.

Dr. Vanessa Ogden, CEO des Mulberry Schools Trust, sagte: «Es ist ein Besuch, an den die Schülerinnen und Schüler sich für den Rest ihres Lebens erinnern werden und der sie dazu inspirieren wird, selbst Großes zu leisten.» Paul Mills, Chief People Officer bei Mercedes, sagte: «Der Besuch der Mulberry School for Girls mit Lewis und die Möglichkeit, das Talent der Schülerinnen und ihre Zukunftsperspektiven erneut aus erster Hand zu sehen, war sehr aufregend.» Und er bedankte sich bei allen Beteiligten für das Programm.

Auch Lewis Hamilton sagte: «Ein grosses Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mulberry Schools Trust, die mich in ihrer Schule willkommen geheissen haben. Es war mir eine Ehre, so viele leidenschaftliche und intelligente Schülerinnen kennenzulernen und zu sehen, welche bahnbrechende Arbeit der Mulberry Schools Trust und unser Team leisten, um junge Ingenieure zu inspirieren und zu unterstützen und mehr Vielfalt in den Motorsport zu bringen. Ich hoffe, dass die Schülerinnen weiterhin an sich selbst glauben und dem Rest der Welt zeigen, wozu sie fähig sind.»