Girls on Track: Alba Hurup Larsen setzt sich durch

Im Rahmen der letzten Ausgabe des Förderprogramms «FIA Girls on Track – Rising Stars» setzte sich Alba Hurup Larsen in der Finalrunde gegen 3 weitere Talente durch und überzeugte die Experten der Ferrari Driver Academy.

Zum letzten Mal bekamen in diesem Jahr weibliche Rennfahrer-Talente im Alter von 12 bis 16 Jahren die Gelegenheit, sich die wertvolle Unterstützung der Experten der Ferrari Driver Academy zu sichern.

Im Rahmen des Förderprogramms «FIA Girls on Track – Rising Stars», das von der FIA-Kommission für Frauen im Motorsport in Zusammenarbeit mit der Ferrari Driver Academy (kurz: FDA) und Iron Dames ins Leben gerufen wurde, um jungen Rennfahrerinnen eine Karriere im Motorsport zu machen, setzten sich vier Talente im Auswahlverfahren gegen 112 andere Konkurrentinnen aus mehr als 50 Ländern durch.

Alba Hurup Larsen, Mathilda Paatz, Joanne Ciconte und Domenika Arellano durften im Hauptquartier der Scuderia Ferrari und auf der historischen Rennstrecke von Fiorano eine Reihe von Tests absolvieren, um den FDA-Experten eine Fülle von Daten über ihre körperlichen Fähigkeiten zu liefern.

Ausserdem wurde ihr Fahrverhalten im Simulator bewertet, indem ein ganzes Rennwochenende mit freiem Training, Qualifying und Rennen am Steuer eines Formel-4-Fahrzeugs nachgestellt wurde, der mit genau denselben Pirelli-Reifen ausgestattet war, wie sie in der italienischen Meisterschaft verwendet werden.

Alba überzeugte durch ihre Fähigkeit, schnell zu lernen und das Auto zu beherrschen, indem sie ein konstantes Renntempo fuhr, sowie durch ihr Können, das sie auf einer schnellen Runde unter Beweis stellte. Sie wurde von den Experten der Ferrari Driver Academy zur besten des Quartetts erklärt.

Sie werden ihre Fortschritte in der nächsten Saison beobachten, wenn sie regelmässig nach Maranello reisen wird, um ihre Fortschritte zu dokumentieren. Die Gewinnerinnen der Jahre 2020 und 2022, Maya Weug und Aurelia Nobels, bleiben weiterhin Teil des begehrten Nachwuchsprogramms.

Die sehr junge Gewinnerin der Junior-Kategorie wurde ebenfalls bekanntgegeben. Auch hier wurden vier Finalistinnen nach Maranello eingeladen, bevor sie zum Tony Kart Hauptquartier zur Sitzprobe reisten. Danach verbrachten sie zwei Tage auf der Franciacorta Kartbahn in Brescia . Die Teilnehmerinnen waren Bianca Nagy, Eva Dorrestijn, Annabella Fairclough und die spätere Siegerin Vanesa Silkunaite.

FDA-Leiter Marco Matassa erklärte: «Wir sind sehr stolz auf das, was wir in vier Jahren mit diesem Programm erreicht haben. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, den Sport zugänglicher zu gestalten, und wir haben drei jungen Frauen Möglichkeiten eröffnet, von denen zwei immer noch Teil der Ferrari Driver Academy sind.»

«Wir gratulieren Alba, sie wird die Gelegenheit bekommen, in einem Formel-4-Auto zu zeigen, was sie kann. Gratulation auch an Vanesa, die sich im Kart gegen harte Konkurrentinnen durchsetzen konnte. Das Programm wird zwar beendet, aber wir werden weiterhin nach den besten jungen Racing-Talenten Ausschau halten, dies tun wir dann im Rahmen unseres Auswahlverfahrens, in dem sich sowohl Jungen als auch Mädchen beweisen können», fügte der Italiener an.