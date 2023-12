Lewis Hamilton: «Ich wusste, es wird ein langes Jahr»

Lewis Hamilton sagt auf die Vorsaison 2023 zurückblickend: «Ich erinnere mich, dass das Auto sich von Anfang an genau gleich wie der Vorgänger angefühlt hat»

Dass sich das Mercedes-Team nach der schwierigen Saison 2022 auch in diesem Jahr schwer tun würde, war dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton schon früh klar, wie der Mercedes-Star erzählt.

Das Mercedes-Team konnte in diesem Jahr in der WM-Tabelle der Konstrukteure zwar den zweiten Platz erringen, doch die Mannschaft von Toto Wolff sammelte deutlich weniger Punkte als im Vorjahr, das sie auf dem dritten Platz der Konstrukteurswertung abgeschlossen hatte. Im Gegensatz zu 2022 schaffte es das Werksteam aus Brackley und Brixworth auch nicht, einen GP-Sieg zu erringen.

Wie sein Team sammelt auch Lewis Hamilton in diesem Jahr weniger Punkte als noch in der Saison 2022, konnte in der WM-Tabelle aber sogar Platz 3 erringen, nachdem er im Vorjahr noch mit dem sechsten Schlussrang hatte Vorlieb nehmen müssen. Dass ihn ein schwieriges Jahr erwartete, wusste der siebenfache Weltmeister schon früh, wie er im Interview mit «BBC Sport» erzählt hat.

«Ich erinnere mich, dass das Auto sich von Anfang an genau gleich wie der Vorgänger angefühlt hat. Und das war definitiv kein gutes Gefühl», erinnerte sich Hamilton, der in den letzten beiden Jahren keinen GP-Sieg mehr hatte erringen können. «Ich hatte wirklich grosse Hoffnungen», gestand er im gleichen Atemzug.

«Als wir im Februar eine Einschätzung vornahmen, wo wir mit dem Auto standen, war ich etwas besorgter. Denn im Jahr zuvor hiess es: ‚Das Auto ist fantastisch, es ist einzigartig, keiner wird so etwas haben.‘ Und dann kamen wir zum ersten Test», berichtete der Mercedes-Star. «Deshalb war ich etwas vorsichtiger, als ich bei der Prognose zuhörte, ich dachte mir: ‚Wir werden sehen.‘ Dann hatten wir all diese Probleme und ich wusste, es wird ein langes Jahr.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12