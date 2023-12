Champion Max Verstappen: Noch keine Zeit für Urlaub

Anlässlich der FIA-Preisverleihung in Baku stellte sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen noch einmal den Fragen der Medien. Der Champion sprach über die Zeit nach dem Saisonfinale und die Vorbereitung auf 2024..

Die Saison 2023 wird Max Verstappen noch lange in Erinnerung bleiben. Der dreifache Formel-1-Champion sicherte sich seine dritte WM-Krone in überlegener Manier: Mit 19 Siegen in 22 Rennen hat der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team neue Massstäbe gesetzt. Er durfte sich schon sechs Rennen vor dem Saisonende als dreifacher Weltmeister feiern lassen und drehte bis zur letzten Rennrunde in Abu Dhabi 1003 Führungsrunden.

Nur drei Rennen konnte der Ausnahmekönner nicht gewinnen: In Saudi-Arabien und Aserbaidschan siegte sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez, in Singapur ging der Sieg an Ferrari-Star Carlos Sainz, der die Saison auf dem siebten Platz abschloss. Damit kommt der diesjährige GP-Renner von Red Bull Racing auf eine unglaubliche Erfolgsrate 95,45 Prozent. Da stellt sich die Frage: Kann die Saison 2023 überhaupt noch übertroffen werden?

«Es gibt immer Dinge, die man besser machen kann, und wir wissen das auch», betonte Verstappen in der Pressekonferenz zur FIA-Preisverleihung in Baku. «Klar, die Autos waren unglaublich dominant, dennoch konnte man ein paar Schwächen erkennen, einige Dinge, die man besser machen kann. Und natürlich arbeiten wir für das nächste Jahr daran.»

Der 54-fache GP-Sieger kam seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi noch nicht zur Ruhe, verriet er ausserdem. «Seither hatte ich viel um die Ohren, ich hatte noch nicht wirklich Zeit für Urlaub, aber das kommt noch. Ich bin um die ganze Welt geflogen und bin nun hier in Baku. Aber das ist in Ordnung, ich werde in den kommenden Wochen sicher noch Gelegenheit haben, etwas auszuruhen.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12