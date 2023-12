Fred Vasseur: «Die Erwartungen waren etwas zu hoch»

Das Ferrari-Team verpasste den zweiten WM-Rang in der Konstrukteurswertung in diesem Jahr nur knapp. Teamchef Fred Vasseur blickt auf das Jahr zurück und spricht auch über die Fehler, die gemacht wurden.

Am Ende fehlten Ferrari nur drei Punkte auf den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, den Mercedes belegte. Das Team aus Maranello sammelte beim letzten Rennen in Abu Dhabi zwar einen Zähler mehr als die Werksmannschaft der Sternmarke, dennoch musste es sich im Duell gegen Mercedes geschlagen geben. Für Fred Vasseur war klar: Das Duell verlor seine Mannschaft nicht in der letzten WM-Runde.

Der Teamchef des ältesten GP-Rennstalls der Welt sagte zu «Sky Sports F1»: «Die WM entscheidet sich nicht nur im letzten Rennen.» Und er gestand: «Ich glaube, die Erwartungen waren zu Beginn etwas zu hoch, und als wir in Bahrain ankamen, lief es auch noch ganz okay. Aber dann kam Saudi-Arabien, und das war sehr schwierig. Wir hatten eine ziemlich harte Phase in jener Phase der Saison.»

Die Kehrtwende gelang nach der Sommerpause. Der Franzose, der sein erstes Jahr bei den Roten absolviert hat, erklärte stolz: «Ich würde sagen, nach der Sommerpause hatten wir ein paar sehr gute letzte Rennen, die letzten sieben oder acht WM-Runden waren stark.»

Und Vasseur betonte: «Wir kämpften um die Pole mit, standen in der ersten Reihe und kämpften in den letzten zwei, drei Rennen mit Red Bull Racing. Ich denke, letztlich hat uns vor allem die Zuverlässigkeit den zweiten Platz bei den Konstrukteuren gekostet. Aber es ist gut, dass wir noch Potenzial haben, uns im nächsten Jahr zu verbessern. Ich will allerdings nicht zu optimistisch sein. Doch ich denke, wenn man sich die letzte Phase der Saison anschaut, dann sieht man, dass wir eine gewisse Dynamik aufbauen konnten.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12