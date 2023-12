Fernando Alonso über Stroll: «Hat mich überrascht»

Aston Martin-Star Fernando Alonso hat in diesem Jahr eine deutlich bessere Form gezeigt als sein Teamkollege Lance Stroll. Dennoch gibt es ein dickes Lob vom zweifachen Weltmeister für den Kanadier.

Die Statistik beweist: Fernando Alonso hatte seinen Teamkollegen Lance Stroll in diesem Jahr im Griff. Zählt man nur die Rennen, in denen beide Fahrer ins Ziel gekommen sind, dann fällt das teaminterne Duell zwischen den Aston Martin-Piloten mit 13:1 sehr deutlich für den routinierten Spanier aus. Auch bei den Sprint-Duellen hatte der zweifache Weltmeister mit 4:1 die Nase klar vorn.

Stroll hatte aber auch einen schwierigen Start ins Jahr, denn er verletzte sich bei einem Trainingsunfall und verpasste die Vorsaison-Testfahrten. Der Kanadier schaffte es in keinem der 22 GP in diesem Jahr aufs Podest und beendete die Saison mit 74 Punkten auf dem zehnten WM-Rang. Alonso schaffte es mit acht Podestplätzen und 206 Punkten auf den vierten Platz in der Fahrer-WM-Tabelle.

Dennoch ist Alonso voll des Lobes für den 25-Jährigen. Auf sein Verhältnis zu seinem Teamkollegen angesprochen, erklärte er: «Das ist sehr gut, ich denke, wir haben ein sehr einzigartiges Verhältnis, wenn ich es mit jedem der Teams vergleiche, für die ich bisher im Einsatz war und jedem Team, das ich im Fahrerlager kenne.»

«Wir reden sehr viel, stehen jede Woche telefonisch in Kontakt, im Werk und an der Rennstrecke. Wir wollen sicherstellen, dass wir beide in die gleiche Richtung gehen und wir teilen sehr viele Informationen», verriet der Asturier, der zum grossen Performance-Unterschied sagt: «Er musste in diesem Jahr einige Schwierigkeiten durchstehen. Das Fahrverhalten des Autos hat sich etwas geändert und er hatte damit etwas mehr Mühe als ich.»

«Aber wir haben einige Dinge in den Griff bekommen und er ist nun auch wieder in Top-Form», fügte Alonso an. «Sein Engagement und seine Motivation waren beachtlich. Am Anfang des Jahres mit der gebrochenen Hand und zur Mitte der Saison hatte er einige Schwierigkeiten, aber er war fest entschlossen, alles wieder in den Griff zu bekommen. Das gelang ihm dann auch. Es hat mich ehrlich gesagt überrascht, wie engagiert und motiviert er ist.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12