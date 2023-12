Lewis Hamilton: Das sagt er über sein nächstes Auto

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat angekündigt, dass der nächste GP-Renner aus Brackley und Brixworth ein ganz neues Auto sein wird. Lewis Hamilton sprach bei der FIA-Preisverleihung über seinen nächsten Dienstwagen.

Der W14, mit dem Lewis Hamilton und George Russell in diesem Jahr auf Punktejagd gegangen sind, blieb unter den Erwartungen. Einen Tiefpunkt erlebte Mercedes in São Paulo, dort fand Teamchef Toto Wolff klare Worte, als es um den diesjährigen GP-Renner ging. «Das Auto fuhr wie auf drei Rädern, nicht auf vier», sagte er etwa vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera.

Und Wolff betonte: «Ich kann nur Mitgefühl für die Beiden empfinden, weil sie eine so elende Kiste bewegen mussten. Es zeigt, wie schwierig das Auto ist, es ist auf Messers Schneide.» Der Wiener ging sogar noch einen schritt weiter und sagte: «Dieses Auto verdient keinen Sieg.»

Bereits in Austin hatte der Teamprinzipal angekündigt: «Wir verändern das Auto komplett, weil wir einfach den Sprung machen müssen zu Red Bull Racing und da fehlt eine halbe Sekunde. Das werden wir nicht in der Weiterentwicklung erreichen.»

Am W15, der nächstes Jahr für die Kehrtwende sorgen soll, wird hinter den Kulissen eifrig gearbeitet. Lewis Hamilton sprach in der Pressekonferenz vor der FIA-Preisverleihung in Baku über seinen nächsten Dienstwagen und erklärte: «Ich bin weder ein Ingenieur noch ein Konstrukteur, also ist es nicht einfach, das Auto zu sehen. Aber das ist immer eine aufregende Zeit im Jahr, weil das Auto im Windkanal ist, und da habe ich es auch gesehen.»

«Ich schaue immer im Windkanal vorbei, wenn ich das Werk besuche, um zu sehen, wie sich das Auto entwickelt und in welche Richtung es geht. Tatsächlich war ich vor meiner Anreise hier noch einmal dort, um zu sehen, wo wir stehen», fuhr der siebenfache Weltmeister fort. Und er betonte: «Ich habe vollstes Vertrauen in alle, die daran arbeiten, und hoffe, dass wir im nächsten Jahr in einer viel besseren Position sein werden.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12