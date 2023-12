Jacques Villeneuve: «Nur so kann man vorankommen»

Der frühere GP-Pilot Jacques Villeneuve hat Max Verstappen schon oft kritisiert. Mittlerweile lobt er den Champion für seinen Kampfgeist. Er ist sich sicher, dass der Red Bull Racing-Star das ganze Team antreibt.

Die Konkurrenz ist in der Formel 1 gross, und wer Erfolg haben will, darf seinen Kampfgeist nicht verlieren. Das weiss auch Jacques Villeneuve, der zwischen 1996 und 2006 insgesamt 163 Grands Prix bestritten und elf davon gewonnen hat. 1997 durfte sich der Kanadier die WM-Krone aufsetzen. Und der Kanadier war auch abseits der Formel-1-Welt erfolgreich. 1995 sicherte er sich den CART-Titel, in jenem Jahr holte er auch im prestigeträchtigen Indy 500 den Sieg.

Der mittlerweile 52-jährige GP-Veteran, der die Formel 1 immer noch mitverfolgt und das Geschehen kommentiert, weiss deshalb gut, was nötig ist, um auf der Strecke Erfolg zu haben. Einerseits sei das die Rivalität zu anderen Teams und Fahrern, sagte er unlängst im «PlanetF1.com»-Gespräch. «Nur so kann man vorankommen», ist er sich sicher.

«Ohne Rivalitäten fällst du zurück. Mercedes hat in der Vergangenheit locker gewonnen, und das kommt ihnen nun teuer zu stehen, denn es dauerte viel zu lange, bis sie auf die Probleme, die sie im vergangenen Jahr mit dem Auto hatten, reagiert haben», erklärte der elffache GP-Sieger. «Und warum war das so?», fragte er, und lieferte die Antwort gleich selbst: «Weil sie so viele Jahre verbracht haben, in denen es nicht wirklich darauf ankam, dass das Auto perfekt ist, denn sie hatten die ganze PS-Power.»

Dass Red Bull Racing nach einer starken Saison 2022 in diesem Jahr noch stärker dominiert hat, führt er auf Max Verstappen und dessen Kampfgeist zurück. Über den dreifachen Champion, den er in der Vergangenheit auch oft kritisiert hat, sagte Villeneuve: «Red Bull Racing ist immer noch an der Spitze, weil Max kämpft, als würde es immer um die WM gehen. Hätte er vor vier Rennen aufgegeben, dann würden sie im nächsten Jahr langsamer sein.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12