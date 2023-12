ServusTV: Yuki Tsunoda zu Besuch im Hangar-7

Bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» steht neben dem Skisport auch der Motorsport im Fokus. Zu Besuch sind Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda und AlphaTauri-CEO Peter Bayer.

Die Königsklassen befinden sich zwar in der Winterpause, doch ganz verstummen die Motoren nicht. So haben bei der Scuderia AlphaTauri die Weichenstellungen für die kommende Formel-1-Saison längst begonnen. Nach einem wechselhaften Jahr soll mit dem neuen CEO Peter Bayer neben der Standfestigkeit vor allem auch die Angriffslust einziehen.

Der Österreicher spricht bei seinem Besuch im Hangar-7 im Rahmen der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» (am Montag, 11. Dezember ab 21.10 Uhr, in der Schweiz und in Deutschland ab 23.05 Uhr) über seine Pläne. Zu Gast sind auch sein Schützling Yuki Tsunoda sowie GP-Veteran und ServusTV-Experte Christian Klien.

Angriffslustig präsentiert sich in der MotoGP der auf Ducati umgesattelte Marc Márquez. Gleiches gilt für das Werksteam von KTM, das 2024 wieder auf Rennsiege programmiert ist. Zu Besuch ist KTM-Rennchef Pit Beirer, der einen Blick auf die nächste Saison wirft.

Passend zur Jahreszeit wird auch über den Skisport gesprochen. Bisher weitgehend von Schneeverwehungen und Absagen geprägt, nimmt der alpine Skiweltcup in zwei Traditionsorten endlich Fahrt auf. Zu Besuch sind Ivica Kostelić, Manfred Pranger, Maria Höfl-Riesch und Renate Götschl.

Moderation

Andreas Gröbl

Themen

Ski alpin: Weltcup in St. Moritz und Val-d’Isère

Motorsport: Rück- und Ausblick

Gäste

Ivica Kostelić (Gesamtweltcupsieger 2010/11)

Manfred Pranger (Slalomweltmeister 2009)

Maria Höfl-Riesch (Gesamtweltcupsiegerin 2010/11)

Renate Götschl (Gesamtweltcupsiegerin 1999/2000)

Yuki Tsunoda (Pilot Scuderia AlphaTauri)

Peter Bayer (CEO Scuderia AlphaTauri)

Pit Beirer (Motorsportdirektor KTM Factory Racing)

Christian Klien (49 Formel-1-Starts, ServusTV-Experte)