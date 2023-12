Lando Norris: «Sind in einer viel besseren Position»

Lando Norris: «Nun können wir uns mehr auf die Details konzentrieren, die wir in den vergangenen fünf Jahren nicht verbessern konnten»

McLaren-Fahrer Lando Norris freut sich über die grossen Fortschritte, die sein Team in diesem Jahr machen konnte. Entsprechend zuversichtlich blickt der diesjährige WM-Sechste auf die anstehende Saison.

Das McLaren-Team hat in diesem Jahr einen beachtlichen Fortschritt erzielt, der dank mehrerer Updates zustande gekommen ist. Die Kehrtwende erreicht der Rennstall in Österreich. Vor der WM-Runde auf dem Red Bull Ring betrug die Punkteausbeute nur 17 Zähler an acht Rennwochenenden.

In den nächsten acht Kräftemessen waren es schon 155 Punkte und bis zum Saisonende durfte sich das Team aus Woking über 302 WM-Zähler und Platz 4 in der Konstrukteurswertung freuen. Für Lando Norris, der 205 davon gesammelt und die WM auf dem sechsten Platz der Fahrer-Tabelle beendet hat, ist das auch mit Blick auf das nächste Jahr erfreulich.

Sein Team hat nun mehr Kapazitäten, um sich auf die Details zu konzentrieren, ist sich der 24-Jährige aus Bristol sicher: «Ich erwarte grössere Veränderungen als in diesem Jahr. Denn ich glaube, wir sind in einer viel besseren Position, da wir uns mit mehreren Dingen befassen können. Wenn du im Hintertreffen bist, dann fokussierst du dich eher auf eine bestimmte Sache, die das Auto ein bisschen schneller macht.»

«Doch nun können wir uns mehr auf die Details konzentrieren, die wir in den vergangenen fünf Jahren nicht verbessern konnten. Das Betrifft auch Aspekte, die ich mir als Fahrer wünsche und die besser zu meinem Fahrstil passt, und an diesen Dingen können wir nun arbeiten. Das wird uns sowohl im Qualifying als auch beim Renntempo helfen und Kleinigkeiten können einen grossen Unterschied machen. Wenn wir daran arbeiten können, dann bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr ein sehr gutes Auto haben werden», ist der 13-fache GP-Podeststürmer überzeugt.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12