Daniel Ricciardo über AlphaTauri: «Kein Junior-Team»

Daniel Ricciardo hat mit AlphaTauri sein Comeback in der Formel 1 gegeben und in diesem Jahr sieben Rennwochenenden bestritten. Obwohl er nur einmal Punkte holte, blickt er zuversichtlich auf die nächste Saison.

Die ersten zehn Grands Prix der Saison 2023 verbrachte Daniel Ricciardo noch auf der Ersatzbank von Red Bull Racing als Zaungast. Ab dem Rennen in Ungarn war er für das AlphaTauri Team im Einsatz, allerdings nicht für lange. Er absolvierte die beiden Rennwochenenden in Ungarn und Belgien. Beim darauffolgenden GP-Kräftemessen in Zandvoort verletzte er sich bei einem Crash im zweiten Training an der linken Hand und musste daraufhin operiert werden.

Der 34-jährige Australier verpasste nicht nur das Heimrennen von Max Verstappen. Auch in Monza, Singapur, Suzuka und Katar stand er nicht in der Startaufstellung. Ersetzt wurde er durch Liam Lawson, der in Singapur als Neunter zwei WM-Punkte eroberte. In Austin war Ricciardo wieder am Steuer des zweite AlphaTauri-Renners und beim darauffolgenden Rennen in Mexiko holte er mit dem siebten Rang seine ersten sechs Punkte seit seinem Comeback als Stammfahrer.

Ricciardo konnte bei den letzten drei WM-Runden zwar keine weiteren WM-Zähler einfahren, dennoch ist er sich sicher, dass der Rennstall, für den er bereits 2012 und 2013 auf Punktejagd gegangen war (damals agierte das Team noch unter dem Namen Toro Rosso), einen grossen Schritt nach vorne gemacht hat. Die frühere Talentschmiede sei kein Junior-Team mehr, erklärte er.

«Wir haben im Verlauf der Saison sicherlich einige Dinge am Auto gefunden, und bei jedem Feedback, das ich dem Team gab, hatte ich das Gefühl, dass alles daran gesetzt wurde, meine Wünsche zu erfüllen. Ich habe das Gefühl, dass es kein Junior-Team mehr ist. Wir haben auch viele Pläne für das nächste Jahr, die es uns hoffentlich erlauben werden, den Beweis dafür auf der Strecke zu liefern und mehr Punkte zu sammeln», ergänzte der achtfache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12