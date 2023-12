Red Bull Racing RB19: Das beste Formel-1-Auto?

​Der Rennstall Red Bull Racing hat in der GP-Saison 2023 von 22 Rennen 21 gewonnen. Nie war ein Auto über eine Saison siegreicher. Wir sagen, welche Formel-1-Boliden in anderen Jahren dominiert haben.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Andrea Kayser aus Meyringen wissen: «Red Bull Racing hat in dieser GP-Saison mit dem Rennwagen des Typs RB19 doch 21 von 22 Läufen gewonnen. Könnt Ihr bitte mal zeigen, welche anderen Formel-1-Autos ähnlich dominiert haben?»

Gerne. Was die pure Siegerquote angeht und auch die Anzahl an GP-Triumphen, so hat Red Bull Racing 2023 alles übertroffen, was es in 73 Jahren Formel 1 gegeben hatte. Mit einer Siegerquote von 95,45 Prozent hat RBR einen neuen Rekord aufgestellt. Hier nun die zehn erfolgreichsten Formel-1-Rennwagen.

1. Red Bull Racing RB19 (2023)

22 Rennen, 21 Siege (Siegerquote 95,45%)

2. McLaren MP4/4 (1988)

16 Rennen, 15 Siege (93,75%)

3. Ferrari F2002 (2002)

15 Rennen, 14 Siege (93,33%)

4. Mercedes W07 (2016)

21 Rennen, 19 Siege (90,47%)



5. Alfa Romeo 158 (1950)

7 Rennen, 6 Siege (85,71%)



6. Mercedes W05 (2014)

19 Rennen, 16 Siege (84,21%)



7. Mercedes W06 (2015)

19 Rennen, 16 Siege (84,21%)



8. Ferrari F2004 (2004)

18 Rennen, 15 Siege (83,33%)



9. Ferrari 500 (1952/1953)

16 Rennen, 13 Siege (81,25%)



10. Red Bull Racing RB18 (2022)

22 Rennen, 17 Siege (77,27%)



Wie sieht es unter diesen Autos in Sachen Pole-Positions aus?



Wir haben die errungenen besten Startplätze hochgerechnet mit den Einsätzen. Daraus entsteht diese Tabelle:



1. Mercedes W07 (2016): 95,24% (20 von 21 Poles)

2. Mercedes W05 (2014): 94,73% (18 von 19)

3. Mercedes W06 (2015): 94,73% (18 von 19)

4. McLaren MP4/4 (1988): 93,75% (15 von 16)

5. Alfa Romeo 158 (1950): 85,71 (6 von 7)

6. Ferrari 500 (1952/1953): 72,22% (13 von 18)

7. Ferrari F2004 (2004): 66,66% (12 von 18)

8. Red Bull Racing RB19 (2023): 63,64% (14 von 22)

9. Ferrari F2002 (2002): 46,66% (7 von 15)

10. Red Bull Racing RB18 (2022): 36,36% (8 von 22)