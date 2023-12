Offiziell: Sauber-Juwel Théo Pourchaire 2024 in Japan 12.12.2023 - 10:24 Von Mathias Brunner

© LAT Théo Pourchaire nach seinem F2-Titelgewinn in Abu Dhabi

​Es ist entschieden: Der Franzose Théo Pourchaire (20), Formel-2-Champion 2023 und Sauber-Nachwuchsfahrer, tritt in der kommenden Saison in der japanischen Super Formula an, für Itochu Enex Team Impul.