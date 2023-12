Fernando Alonso ältester F1-Fahrer? Von wegen!

An den grossen monegassischen Rennfahrer Chiron erinnert eine Büse am Hafenbecken

​Mit 42 Jahren hat der Spanier Fernando Alonso in der Formel-1-WM 2023 halb so alten Piloten die Stirn geboten. Aber der älteste Fahrer in der Historie der Königsklasse ist er deswegen noch lange nicht.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Detlev Fürst aus Göttingen wissen: «Fernando Alonso hat 2023 im reifen Alter von 42 Jahren erheblich jüngeren Piloten gezeigt, wo der Hammer hängt. Könnt Ihr einmal zeigen, wo er sich in Sachen Alter gemessen an anderen Piloten einreiht?»

Die 1950er Jahre war die Epoche der Herrenfahrer, gestandene Männer mit Bauch im reifen Alter, wie der damalige Ferrari-Star Alberto Ascari. Und auch der grosse Juan Manuel Fangio sah in Sachen Körperbau ein wenig anders aus als die heutigen Formel-1-Stars.

Der älteste Formel-1-Fahrer im GP-Einsatz war der Monegasse Louis Chiron. Der Monegasse trat zu seinem Heimrennen in Monte Carlo 1955 an im Alter von 55 Jahren, 9 Monaten und 19 Tagen!

In den Top-Ten der ältesten Fahrer finden wir allesamt Piloten mit 50 Jahren oder mehr:



1. Louis Chiron (MC), 55/9/19

2. Philippe Etancelin (F), 55/6/8

3. Arthur Legat (B), 54/7/20

4. Luigi Fagioli (I), 53/0/22

5. Adolf Brudes (D), 52/9/19

6. Hans Stuck (D), 52/8/17

7. Bill Aston (GB), 52/4/5

8. Clemente Biondetti (I), 52/0/16

9. Louis Rosier (F), 50/9/0

10. Rudolf Schöller (CH), 50/3/7



In der Tabelle der ältesten Fahrer aus der Formel-1-WM (eingeschlossen die Fahrer des damals zur Weltmeisterschaft zählenden Indy 500) taucht Fernando Alonso erst auf Rang 82 auf!



Im Laufe der Jahrzehnte sind die Fahrer im Schnitt immer jünger geworden, und das zeigt sich auch in der folgenden Aufstellung. Aber keine Regel ohne Ausnahme, siehe Alonso oder Michael Schumacher.



1950–59

Louis Chiron (MC), 55/0/19, Monaco 1955



1960–69

Jack Fairman (GB), 48/5/26, Italien 1961



1970–1979

John Love (RSR), 47/2/26, Südafrika 1972



1980–1989

Vittorio Brambilla (I), 42/10/3, Italien 1980



1990–1999

Nigel Mansell (GB), 41/09/6, Spanien 1995



2000–2009

Rubens Barrichello (BR), 37/5/8, Abu Dhabi 2009



2010–2019

Michael Schumacher (D), 43/10/22, Brasilien 2012



2020–2023

Fernando Alonso (E), 42/03/28, Abu Dhabi 2023