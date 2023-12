Aston Martin: Aramco wird exklusiver Titelsponsor

Aramco bleibt auch die nächsten fünf Jahre Partner des Aston Martin Teams, für das Fernando Alonso fährt. Die saudische Mineralölgesellschaft wird als exklusiver Titelpartner des Rennstalls aus Silverstone auftreten.

Ab 1. Januar 2024 wird das Aston Martin Team unter dem Namen «Aston Martin Aramco Formula One Team» in der Formel 1 antreten. Das entsprechende Abkommen mit dem saudischen Mineralölgiganten, der bereits seit 2022 ein Partner des Rennstalls von Lawrence Stroll ist, wurde um fünf Jahre verlängert.

Die Zusammenarbeit wird ab 2026 intensiviert, wenn das Team aus Silverstone mit Motorenpartner Honda antritt. Dann wird Aramco die entsprechenden Treib- und Schmierstoffe für die Antriebseinheit aus Japan entwickeln und liefern.

Nabeel A. Al-Jama’, Aramco Executive Vice President Human Resources & Corporate Services, freut sich: «Seit Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2022 haben wir miterlebt, wie das Team bedeutende Fortschritte gemacht hat und einige ganz besondere Momente feiern konnte, darunter acht Podestplätze in dieser Saison.»

Und Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll betont: «Seit 2022 spielt Aramco eine Schlüsselrolle bei unserem Formel-1-Team. Und deren Rolle wird in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen. Denn wir arbeiten gemeinsam an mehreren Initiativen, darunter auch an der Entwicklung fortschrittlicher Kraftstoffe für das Jahr 2026, wenn wir unsere Partnerschaft mit Honda beginnen.»