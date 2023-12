Vor Audi und nach Alfa Romeo: Sauber heisst nun Kick

Seit Wochen wurde spekuliert, unter welchem Namen der Schweizer Rennstall Sauber 2024/2025 antreten wird, nach Alfa Romeo und vor dem Audi-Einstieg. Die Antwort ist da: Das Chassis heisst Kick Sauber C44.

Ende 2023 ist das Engagement von Alfa Romeo bei Sauber zu Ende gegangen. In der Übergangsphase vor dem Audi-Einstieg 2026 war die Frage: Unter welcher Bezeichnung würde der Schweizer GP-Rennstall in den Saisons 2024 und 2025 an den Start gehen? Diese Antwort haben wir jetzt – das Team bestätigt, dass das Chassis nach dem australischen Streaming-Anbieter Kick benannt wird.

Das Team tritt in der Formel-1-WM 2024 an unter der Bezeichnung: Stake F1 Team Kick Sauber. Das Chassis wird offiziell heissen: KICK Sauber C44. Der Motor stammt wie gehabt von Ferrari.

Team-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi: «Bei Sauber drehte sich immer alles um Innovation, um Konventionen brechen. Unsere Partnerschaft mit Kick.com belegt das. Kick definiert neu, wie Streaming gemacht wird, und so wollen auch wir neue Wege gehen.»

Kick ist ein Video-Live-Streaming-Dienst mit Hauptsitz in Melbourn (Australien). Kick hält mehrere Vereinbarungen mit Streamern, die früher die Konkurrenzplattform Twitch nutzten. Der Unterschied zu anderen Anbietern: Kick teilt seine Einnahmen eigenen Angaben zufolge so auf – zu 95% mit dem Streamer und zu 5% mit der Plattform. Die Aufteilung bei Twitch zwischen Inhalt-Erzeugern und Plattform beträgt 50:50.



Kick bezahlt Streamer stundenweise, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Zu diesen Bedingungen gehört zum Beispiel, dass der Streamer mindestens vier Stunden pro Tag an 30 Tagen im Monat aktiv ist, dass er volljährig ist und eine Webcam verwendet, dass er einen Chat integriert.



Ob sich Kick als Chassis-Bezeichnung unter Rennfans durchsetzen wird, ist eine andere Sache. Die meisten Grand-Prix-Anhänger werden wohl nach seiner Herkunft benennen – Sauber.