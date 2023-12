Lando Norris (McLaren): Trofeo Lorenzo Bandini 2023

​Der 24-jährige Engländer Lando Norris hat die prestigeträchtige Trofeo Lorenzo Bandini erhalten, die an den unvergessenen Ferrari-Star erinnert. Norris war bei der Übergabe in Faenza tief berührt.

Lando Norris hat die Trofeo Lorenzo Bandini 2023 gewonnen. Der McLaren-Fahrer erhielt die Auszeichnung im Rahmen einer Ehrung in der italienischen Stadt Faenza.

Mit der Skulptur werden Rennfahrer, im Motorsport engagierte Menschen oder Rennställe für herausragende Leistungen geehrt – im Gedenken an den 1967 in Monaco tödlich verunglückten Ferrari-Piloten Lorenzo Bandini. Der Preis (zum 30. Mal vergeben) wurde jahrelang von Margherita Bandini überreicht, der Witwe des früheren Ferrari-Stars, aber auch von Gabrielle, der Schwester des italienischen Racers.

Norris wurde in der Formel-1-WM 2023 Sechster, sein bestes Gesamtergebnis in der Königsklasse in der fünften Saison. Der Brite aus Bristol stand 2023 sieben Mal auf dem Siegerpodest, sechs Mal davon als Zweiter.

Hunderte Fans erwarteten den Rennfahrer auf der Piazza del Popolo (Platz des Volkes) von Faenza, auffallend dabei, wie viele junge Damen ihrer Begeisterung für den Engländer Ausdruck gaben.

Nach zahlreichen Autogrammen und Selfies, Norris war vom Tamtam sichtlich beeindruckt. «Ich bin baff, einen solchen Empfang hätte ich nie erwartet.»



Bevor Norris seinen Preis erhielt, gab es eine kurze Pressekonferenz. Dabei blickte Lando so zurück: «Wir hatten eine sehr starke Saison, aber klar hätte ich gerne endlich meinen ersten Formel-1-Sieg eingefahren. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Moment mit McLaren kommen wird. Und es soll kein Zufallssieg sein in einem verrückten Rennen, sondern ein hart erkämpfter Triumph in einer Saison, in welcher ich auch ein Wörtchen um den Titel mitreden kann. Es fehlt bei McLaren nicht mehr viel dazu, dass wir zur Spitze aufschliessen.»



Die Preisverleihung fand im Palazzo del Podestà statt (Palast des Gouverneurs), vor Ehrengästen und Fans, die Plätze waren zuvor im Internet angeboten worden und innerhalb weniger Minuten vergeben.



Lando Norris war bei der Übergabe des Preises sehr gerührt, er erhielt einen Ferrari 312 aus Keramik mit Startnummer 18 von Lorenzo Bandini. Lando schloss mit den Worten, er hoffe, er werde im kommenden Frühling alle in Imola wiedersehen.





Trofeo Bandini – die Preisträger

1992: Ivan Capelli

1993: nicht vergeben

1994: nicht vergeben

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes AMG Formel 1

2016: Max Verstappen

2017: Scuderia Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: nicht vergeben

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

2023: Lando Norris