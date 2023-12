GP-Veteran Jenson Button vergleicht Formel 1 mit WEC

2024 wird Jenson Button in der Langstrecken-WM antreten. Der ehemalige GP-Star und Formel-1-Weltmeister von 2009 ist überzeugt: Die Autos der Hypercar-Klasse sind technologisch fortschrittlicher als die GP-Renner.

Jenson Button wird im nächsten Jahr für das Hertz Team JOTA im Porsche 963 in der Top-Klasse der WEC antreten. Der ehemalige GP-Pilot tritt zusammen mit Oliver Rasmussen und Landsmann Phil Hanson in der Hypercar-Kategorie an. Er ist sich sicher: «Ich bin noch in Top-Form.» Bei den Kollegen von «BBC Sport» wagte er auch einen Vergleich zwischen den Fahrzeugen der Formel 1 und der Langstrecken-WM.

«In der Formel 1 ist die Technik ausgeklügelt und aerodynamisch ist sie erstklassig, dort sind die besten Teams der Welt unterwegs. Aber sie sind technologisch nicht so fortschrittlich wie die Hypercars. Bei diesen gibt es alleine darüber, was das Lenkrad macht, ein 38-seitiges Handbuch. Denn es gibt so viele Schalter», beschreibt der 43-jährige Brite.

Button weiss: «Es gibt viel zu lernen, denn es ist eine überwältigende Menge an Informationen und Dingen, die einen umhauen und an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Es ist sehr ausgeklügelt, aber auch sehr komplex, und deshalb ist auch ein anderer Fahrertyp gefragt. Man muss auf der Strecke geschickt sein, aber auch ein Experte in Sachen Technik.»

«Hypercars sind die coolsten Autos überhaupt. Wenn ich als Kind ein Auto gezeichnet hätte, wäre es ein Hypercar gewesen. In den 1980er Jahren habe ich mir Le Mans angesehen. Die Atmosphäre in den Teams dort ist ganz anders als in der Formel 1, wo der Teamkollege der Erste ist, den man schlagen muss. Im Langstreckensport arbeitet man mit den Teamkollegen zusammen, um das Auto weiterzuentwickeln und Rennsiege einzufahren», schwärmt der 15-fache GP-Sieger.

