Lando Norris: Wann muss er McLaren verlassen?

Auch im fünften Jahr als McLaren-Stammpilot konnte Lando Norris noch keinen GP-Sieg einfahren. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, sagt GP-Veteran Martin Brundle, der findet: Sonst muss Norris McLaren verlassen.

Sechs Mal schaffte es Lando Norris in diesem Jahr als Zweiter aufs GP-Podest, doch für den ersten Sieg reichte es weder in Silverstone, noch auf dem Hungaroring, in Singapur, Suzuka, Austin oder São Paulo. Einen weiteren Podestplatz durfte er in Katar als Dritter feiern. Sämtliche Top-3-Ergebnisse erzielte er in den letzten 13 Rennwochenenden.

Dass Norris so erfolgreich sein würde, zeichnete sich zu Saisonbeginn noch nicht ab, denn in den ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien waren die Papaya-Renner aus Woking noch die langsamsten Autos im Feld. Doch umfangreiche Updates sorgten für die Wende und am Ende durfte sich Norris über den sechsten Platz in der Fahrer-WM und McLaren über Rang 4 in der Konstrukteurswertung freuen.

Nun muss der erste Sieg her, findet Martin Brundle. In einer Frage-Stunde auf «Sky Sports F1» erklärte der GP-Veteran auf die Frage, ob Norris das Team verlassen wird, sollte es wieder einen schwachen Start in die Saison hinlegen;: «Man muss sich natürlich alle Optionen offen halten. Loyalität zahlt sich zwar aus, vor allem heutzutage, denn man kann mit einem Formel-1-Team zusammen etwas aufbauen.»

«Aber wenn er ein weiteres Jahr ohne Sieg erlebt, dann muss er das tun, und ganz allgemein sollte er dafür sorgen, dass er die beste Ausgangslage hat, um einen WM-Titel zu gewinnen», fügte der 64-Jährige mit Blick auf Norris an. Gleichzeitig betonte er bei einer anderen Frage, dass er dem Traditionsrennstall viel zutraut. «Sie haben ein grossartiges Fahrer-Duo und das Team scheint im Aufwind zu sein.»

«Ich bin mir nicht sicher, ob der Windkanal schon so weit ist, dass man große Änderungen vornehmen kann, aber sie verstehen ihr Auto ganz offenbar, denn jedes Mal, wenn sie ein Update herausgebracht haben, hat es das Auto wirklich nach vorne gebracht, was darauf hindeutet, dass alle ihre Daten mit der Leistung auf der Strecke übereinstimmen», lobte Brundle die Mannschaft von Teamchef Andrea Stella.

Geplante Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island