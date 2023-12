Max Verstappen: «Das müssen wir verbessern»

Charles Leclerc und Max Verstappen übten Kritik am diesjährigen WM-Kalender

Der Formel-1-Tross musste zum Saisonende eine lange Reise unternehmen. Champion Max Verstappen übte Kritik an der Gestaltung des WM-Kalenders. Er fordert für die Zukunft Verbesserungen.

Mehr als 13.000 Kilometer trennen die beiden GP-Austragungsorte Las Vegas und Abu Dhabi, die der Formel-1-WM-Zirkus zum Ende der Saison ansteuern musste. Entsprechend geschafft waren die Fahrer, Teammitglieder und Medienvertreter, die diese Reise vor dem letzten Kräftemessen einer langen Saison auf sich nehmen mussten.

Entsprechend deutlich wurde Kritik am WM-Kalender geübt, auch Champion Max Verstappen äusserte sich dazu. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team erklärte auf die entsprechende Frage: «Ich denke, in Zukunft müssen wir das verbessern, aber natürlich kann man das nicht kurzfristig für das nächste Jahr machen, das ist unmöglich.»

Und der dreifache Weltmeister ergänzte: «Aber es ist schon ein wenig seltsam, dass wir uns im Grunde am anderen Ende der Welt befinden, bevor wir hierher kommen. Das ist nicht sehr nachhaltig, und zwar nicht nur mit Blick auf die Emissionen, sondern auch auf den eigenen Körper. Natürlich werden wir das hinbekommen, aber grossartig ist das nicht.»

Rückendeckung bekam Verstappen von Charles Leclerc. Der Ferrari-Star gestand: «Ich war so müde, dass ich in der ersten Nacht wie ein Baby geschlafen habe, also war der Jetlag kein Problem. Aber wenn man sich im Fahrerlager umhört, vor allem bei den Mechanikern und Ingenieuren, sind alle sehr, sehr müde und haben wirklich damit zu kämpfen.»

«Ich glaube, im nächsten Jahr wird es noch schwieriger, weil wir dann zum Schluss drei Rennen hintereinander haben werden, und ich glaube, dass wir die Art und Weise, wie wir den letzten Teil der Saison organisieren, ein wenig überdenken werden», fügte der Monegasse an.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12