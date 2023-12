Giedo van der Garde: Rennfahrer-Karriere beendet

Seine Formel-1-Karriere hat Giedo van der Garde schon vor Jahren beendet. Nun hat der 38-jährige Niederländer in einem emotionalen Video-Statement das Ende seiner Rennfahrer-Laufbahn verkündet.

In der Formel 1 war Giedo van der Garde nur eine Saison lang als Stammfahrer unterwegs: 2013 trat er für das unterlegene Caterham F1 Team an, für das er keine Punkte holen konnte. Nachdem er die Saison auf dem 22. WM-Rang beendet hatte, wechselte er auf die Reservebank von Sauber, und absolvierte in seiner neuen Rolle sieben Trainingseinsätze.

Die Zusammenarbeit endete mit einer Klage gegen seinen Brötchengeber wegen Vertragsstreitigkeiten. Denn Van der Garde verfügte genauso wie Felipe Nasr und Marcus Ericsson über einen Sauber-Vertrag für die Saison 2015. In den beiden GP-Rennern aus Hinwil sassen aber Nasr und Ericsson, nachdem er sich mit dem Team geeinigt hatte.

Nun hat er in einem emotionalen Video, das er in den sozialen Medien veröffentlicht hat, das Ende seiner Rennfahrer-Karriere verkündet. «Heute verabschiede ich mich vom Rennsport», erklärte Van der Garde. «Bin ich etwas traurig? Vielleicht, aber trotzdem stolz und glücklich. Denn es war eine tolle Zeit.» Und er bedankte sich bei allen, die ihm seine Karriere ermöglicht haben.

