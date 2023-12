Charles Leclerc zu Verstappen: «Hat hart gearbeitet»

Ferrari-Star Charles Leclerc weiss, dass Max Verstappen in diesem Jahr von seinem überlegenen Formel-1-Renner profitiert hat. Dennoch will er die Leistung des dreifachen Weltmeisters nicht herunterspielen.

Wie überlegen Max Verstappen in diesem Jahr war, zeigt auch der flüchtige Blick in die Statistik-Bücher. Der Red Bull Racing-Star sammelte auf dem Weg zur dritten Titelkrone in Folge einen Sieg nach dem anderen und nur drei Grands Prix beendete er nicht als Erster. In zweien davon kam er als Zweiter hinter seinem Teamkollegen Sergio Pérez ins Ziel, nur in Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen.

Der Niederländer freut sich über die vielen Triumphe, die er bescheiden seinem Dienstwagen, dem RB19 zuschreibt. Das Auto des Champions war auch überlegen, dennoch war der Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung kein Spaziergang, ist sich Verstappens Gegner Charles Leclerc sicher.

Der 26-Jährige, der die Saison als Fünfter abgeschlossen hat, sagt über die Aussage, Verstappen hätte ein leichtes Spiel gehabt: «Das zu behaupten, wäre unfair. Natürlich ist er aktuell in einer guten Position, aber hat hart dafür gearbeitet, sich in diese Lage zu bringen.»

«Und sie haben einfach einen guten Job gemacht, deshalb stehen sie nun da, wo sie sind», fügte der Monegasse aus dem Ferrari-Team mit Blick auf die Weltmeister-Truppe von Red Bull Racing an. «Das respektiere ich. Nun müssen wir einen genauso guten Job machen, um aufzuholen.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12