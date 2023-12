Christian Horner: Keine Lust auf neuen Brötchengeber

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist angesichts des Erfolgs des Rennstalls aus Milton Keynes nicht nur innerhalb des Formel-1-Fahrerlagers begehrt. Doch der Brite betont: «Ich liebe, was ich tue.»

Christian Horner ist seit 2005 der Teamchef des Red Bull Racing Teams und der damals 31-Jährige wurde von der eigenen Belegschaft zunächst nicht mit offenen Armen empfangen, wie er im vergangenen Jahr im «High Performance Podcast» verriet. «Ich schaute auf dieses Meer von Gesichtern, die dachten, wer dieses Kind ist, von dem sie noch nie gehört hatten», erinnerte er sich.

Mittlerweile gehört der Brite aber zu den begehrtesten Teamchefs im Fahrerlager und auch darüber hinaus ist er begehrt, wie er bei «Sky Sports» betont hat. «Ich habe in der Vergangenheit Angebote bekommen, mich in anderen Sportarten oder in anderen Unternehmen zu engagieren, aber im Herzen bin ich ein Racer», erzählte er.

Und Horner stellte klar: «Ich liebe, was ich tue, und ich habe eine Verpflichtung und Verantwortung für das Team, da ich von Anfang an dabei war.» Deshalb will er auch noch lange nicht ans Aufhören denken. «Als zweitjüngster Teamchef in der Formel 1 habe ich immer noch ein paar Jahre vor mir und meine Motivation ist immer noch riesengross.»

Keiner der aktuellen Teamchefs in der Königsklasse ist schon so lange im Einsatz wie der 50-Jährige, der dennoch zu den jüngeren Vertretern seiner Zunft gehört. Nur Williams-Teamoberhaupt James Vowles ist mit 44 Jahren noch jünger als Horner.

