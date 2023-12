Alpine F1: Sport-Stars investieren 200 Millionen Euro

​Der Renault-Konzern tritt in der Formel 1 mit einem Rennstall unter der Bezeichnung Alpine an. 24 Prozent der Anteile am GP-Team sind nun verkauft worden, an drei Investment-Gesellschaften.

Renault bestätigt: Die Investment-Firma Otro Capital, an welcher eine Reihe von Sport-Stars wie American Football-Ass Patrick Mahomes oder Boxer Anthony Joshua beteiligt sind, hat 24% Anteile am F1-Rennstall Alpine Racing Ltd. übernommen, mit einer Investition in Höhe von 200 Millionen Euro.

Otro Capital-Gründer und -Mitbesitzer Alec Scheiner sitzt neu im Vorstand des Formel-1-Rennstalls. Der gelernte Jurist Scheiner war fast ein Jahrzehnt lang Vize-Präsident des American Football-Klubs Dallas Cowboys in der NFL, gefolgt von drei Jahren als Präsident der Cleveland Browns.

Zu den Investoren gehört eine Reihe von Sport-Grössen wie etwa Patrick Mahomes (Quarterback der American Football-Mannschaft Kansas City Chiefs), Travis Kelce (Star-Spieler der Chiefs), Rory McIlroy (Welt-Nummer 2 im Golf), Anthony Joshua (Box-Olympiasieger), Trent Alexander-Arnold (Fussballspieler des Liverpool FC) oder Juan Mata (Fussballspieler).

Mit Otro Capital sind auch bei beiden Investmentfirmen RedBird Capital und Maximum Effort an Bord, zu welchen Hollywood-Star Ryan Reynolds gehört. Der 47-jährige Kanadier ist auch Sport-Investor bei den Dallas Cowboys, in der NFL, beim FC Toulouse und beim englischen Klub Wrexham.

Luca de Meo, Geschäftsleiter der Renault-Gruppe, sagte über die neuen Investoren: «Die Formel 1 und Alpine sind strategische Vermögenswerte für die Renault Gruppe. In den letzten Jahren haben wir Alpine wiederbelebt, indem wir aus dem ikonischen Sportcoupé A110 Kapital geschlagen und das Unternehmen durch den Einstieg in die Formel 1 gestärkt haben. Diese Partnerschaft wird die Entwicklung von Alpine in der Formel 1 beschleunigen, indem sie die Einnahmequellen diversifiziert und den Markenwert steigert.»



Otro-Chef Scheiner: «Wir investieren seit mehr als 25 Jahren in den Sport, in verschiedenen Ländern und in beinahe jeder Sportart. Wir sind Partner der Dallas Cowboys, der New York Yankees, der NFL, der NFL Players' Association, wir haben in den Fussball investiert, in Basketball und Hockey in Kricket in Indien.»



«Wenn wir uns für ein Investment entschliessen, dann achten wir auf drei Dinge. Erstens: Gibt es für uns wertvolles geistiges Eigentum? Zweitens: Können wir für eine Investition einen echten Mehrwert bieten? Drittens: Finden wir bei diesem Investment gleichgesinnte Partner? Wenn wir über solche Dinge nachdenken und uns das F1-Team von Alpine ansehen, so hakt dieses Engagement jedes einzelne Kästchen ab.»