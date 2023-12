Strafpunkte: Wer geht vorbelastet in die Saison 2024?

​Zu Beginn der Saison 2023 wurde es für Pierre Gasly ungemütlich: Der Alpine-Fahrer flog mit zehn Strafpunkten belastet zum WM-Auftakt von Bahrain. Wo stehen wir in Sachen Strafpunkte heute?

Vor zehn Jahren führte der Autosport-Weltverband FIA ein Strafpunkte-System ein: Maximal elf Knöllchen darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen.

Alpine-Fahrer Pierre Gasly kam diesem Punkt ungemütlich nahe. Der Franzose ging in Bahrain 2023 mit 10 Knöllchen in die neue GP-Saison, die ersten davon verfielen erst am 22. Mai 2023. Der Sensationssieger des Italien-GP von 2020 in Monza durfte sich in den WM-Läufen von Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Aserbaidschan und Miami nichts zuschulden kommen lassen.

Gasly blieb brav und ist inzwischen runter auf fünf Punkte. Die Frage ist: Wer muss vorbelastet in die Formel-1-Saison 2024?

Hier die Liste aller Strafpunkte, wir sagen auch, wofür diese Punkte vergeben wurden und wann die Strafen verfallen (in Klammern).

7 Strafpunkte: Sergio Pérez (MEX)

1 wegen Kollision mit Albon in Singapur (17. September 2024)

2 wegen Überholen von Alonso in Safety-Car-Phase von Japan (24. September 2024)

2 wegen Kollision mit Magnussen in Japan (24. September 2024)

2 wegen Kollision mit Norris in Abu Dhabi (26. November 2024)



6 Strafpunkte: Logan Sargeant (USA)

2 wegen Kollision mit Bottas in Italien (3. September 2024)

2 wegen Kollision mit Bottas in Japan (24. September 2024)

2 wegen zu hohen Tempos bei gelber Flagge in Mexiko (28. Oktober)



5 Strafpunkte: Lance Stroll (CDN)

2 wegen Kollision mit Gasly in England (9. Juli 2024)

3 wegen Überholens unter gelber Flagge in Las Vegas (17. November 2024)



4 Strafpunkte: George Russell (GB)

2 wegen Kollision mit Pérez in Monaco (28. Mai 2024)

2 wegen Kollision mit Verstappen in Las Vegas (19. November 2024)



4 Strafpunkte: Lewis Hamilton (GB)

2 wegen Kollision mit Pérez im Sprint von Belgien (29. Juli 2024)

2 wegen Kollision mit Piastri in Italien (3. September 2024)



3 Strafpunkte: Yuki Tsunoda (J)

1 wegen Abdrängens von Zhou in Spanien (4. Juni 2024)

2 wegen Kollision mit Russell in den Niederlanden (27. August 2024)



2 Strafpunkte: Carlos Sainz (E)

2 wegen Kollision mit Alonso in Australien (2. April 2024)



2 Strafpunkte: Nico Hülkenberg (D)

2 wegen Kollision mit Sargeant in Monaco (29. Mai 2024)



2 Strafpunkte: Guanyu Zhou (RCH)

2 wegen Kollision mit Ricciardo in Ungarn (23. Juli 2024)



2 Strafpunkte: Valtteri Bottas (FIN)

2 wegen Kollision mit Stroll in Mexiko (29. Oktober 2024)



2 Strafpunkte: Max Verstappen (NL)

2 wegen Abdrängens von Leclerc in Las Vegas (19. November 2024)



Ohne Strafpunkte:

Alex Albon (T)

Fernando Alonso (E)

Pierre Gasly (F)

Charles Leclerc (MC)

Kevin Magnussen (DK)

Lando Norris (GB)

Esteban Ocon (F)

Oscar Piastri (AUS)

Daniel Ricciardo (AUS)