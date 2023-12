Domenicali: Das macht Verstappen wie Schumacher

Max Verstappen dominierte die Formel 1 in der zurückliegenden Saison nahezu nach Belieben. Stefano Domenicali erinnert das an eine F1-Legende.

Der Erfolg der Formel 1 in vielen Märkten liegt nicht zuletzt an den Protagonisten der Motorsport-Königsklasse, die einer neuen Generation angehören und die sich auch bei einem jüngeren Publikum vermarkten lassen. Wie zum Beispiel Dominator Max Verstappen, der in diesem Jahr seinen dritten WM-Titel in Folge einfuhr.

Dabei ließ Verstappen vor allem in diesem Jahr der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance, selbst seinem Red-Bull-Racing-Teamkollegen Sergio Pérez nicht.

Formel-1-Chef Stefano Domenicali erkennt bei dieser Dominanz und Stärke Parallelen zwischen Verstappen und Rekordweltmeister Michael Schumacher.

«Unser Sport ist immer von Zyklen geprägt, die durch eine Kombination aus einem sehr starken Auto und einem außergewöhnlichen Fahrer verbunden sind. Mit Max Verstappen haben wir einen Piloten, der reif ist. Er erinnert mich an Michael Schumacher, weil er keinem Rivalen etwas übrig lässt», sagte Domenicali in einem Interview mit Radiorai.

Schumacher feierte seine Erfolge mit zwei verschiedenen Teams. Zwei seiner insgesamt sieben Weltmeistertitel errang er während seiner Zeit bei Benetton, während er die restlichen fünf Titel in der Ära bei Ferrari holte. Verstappen legte in den Jahren 2021 bis 2023 seine beeindruckende Siegesserie hin.

Domenicali kündigte in dem Interview weitere Verhandlungen mit den Formel-1-Strecken in Monza und Imola über den Verbleib im Kalender an. «Alles hängt davon ab, wie viel man investieren will», so der 58-Jährige: «Investitionen können nicht mehr nur auf privater Ebene stattfinden, es ist unser Land, Italien, das eine genaue Entscheidung treffen muss.»