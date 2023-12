Jenson Button: Die Wahrheit über Lewis Hamilton

​Jahrelang ist Jenson Button bei McLaren neben Lewis Hamilton gefahren, er weiss genau, wie sein Landsmann tickt. Der 15-fache GP-Sieger Button sagt, wie es um die Karriere von Hamilton bestellt ist.

Unglaublich, aber wahr: Lewis Hamilton hat seit zwei Jahren kein Formel-1-Rennen mehr gewonnen. Aber sein früherer McLaren-Stallgefährte Jenson Button sagt: «In Lewis steckt die Fähigkeit, weitere Rennen zu gewinnen und auch einen achten WM-Titel.»

Der 43-jährige Button ist dem Sport verbunden geblieben nach Abschluss seiner GP-Karriere (Monaco 2017, als Ersatzmann für Fernando Alonso bei McLaren, als der Spanier beim Indy 500 antrat). Button arbeitet für die Kollegen der britischen Sky und sagt gegenüber AFP über Hamilton: «Grundsätzlich wird es für die Gegner von Red Bull Racing 2024 nicht einfacher. Ich bin davon überzeugt, dass sie auch in der kommenden Saison der Massstab sein werden.»

«Wir könnten sagen: Das war 2023 alles kinderleicht für Max Verstappen, aber Fakt ist – wenn wir uns alle Rennen im Detail angucken, dann gab es dabei einige WM-Läufe, in welchen sich Max ganz ordentlich strecken musste.»

«Was nun Lewis angeht, so weiss ich: Er würde nicht mehr antreten, wenn er wüsste, dass er es nicht mehr drauf hat. Lewis braucht nur das passende Auto, um weitere Rennen zu gewinnen und um einen achten Titel zu kämpfen.»



«Für uns als Fans hoffe ich, dass Mercedes ein Auto baut, das dem Rennwagen von Red Bull Racing ebenbürtig ist. Es wäre fabelhaft, Verstappen und Hamilton wieder auf Augenhöhe kämpfen zu sehen. Ich möchte Hamilton noch einmal im Titelkampf erleben, bevor er den Helm an den Nagel hängt.»



Lewis Hamilton wird am 7. Januar 2024 39 Jahre alt. Er ist der zweitälteste Fahrer im Feld nach Fernando Alonso (42).