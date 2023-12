Fernando Alonso: Neuer Rekord im Kart aufgestellt 20.12.2023 - 15:36 Von Otto Zuber

© Instagram/fernandoalo_oficial Fernando Alonso ist auch im Kart noch richtig schnell unterwegs

Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso gibt auch in der Winterpause richtig Gas: Auf seiner eigenen Kart-Strecke in Asturien hat er am Dienstag einen neuen Rekord aufgestellt, wie er in den sozialen Medien mitteilt.