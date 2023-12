Fred Vasseur: Verstappen im Ferrari? Sag niemals nie!

​Max Verstappen hat bei seinem dritten WM-Titelgewinn gesagt: «Ich kann mir gut vorstellen, für den Rest meiner GP-Karriere bei Red Bull Racing zu bleiben.» Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist für alles offen.

Die Champions sind sich einig: Max Verstappen wird auch in den kommenden Jahren der Formel 1 seinen Stempel aufdrücken. Fernando Alonso hat am Losail International Circuit gesagt, wo Verstappen seinen dritten Titel in Serie sicherstellte: «Vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements und angesichts seiner Leistungen gehe ich davon aus, dass Max mit Gewinnen noch lange nicht fertig ist.»

Und Rekord-Champion Lewis Hamilton hat zum gleichen Thema gesagt: «Das wird das Jahrzehnt von Max Verstappen.»

Der 26-jährige Niederländer hat sich bis Ende 2028 an Red Bull Racing gebunden, das sagt alles über das Vertrauen, das der 54-fache GP-Sieger in diesen Rennstall hat. Aber was dann? Wenn sein heutiger Vertrag ausläuft, wird Max erst 31 Jahre alt sein.

Max sagt offen: «Ich weiss nicht, was ich noch alles erreichen kann in diesem Sport. Das hängt primär davon ab, welche Arbeit wir machen, aber natürlich auch davon, wie die Gegner aufgestellt sind. Ich bin jung, ich sehe mich noch ein paar Jährchen in der Formel 1 und glaube, dass ich noch viele gute Leistungen zeigen kann. Letztlich geht es bei der Frage um meine Zukunft nicht darum, wie lange ich in der Formel 1 antreten kann, sondern darum, wie lange ich überhaupt fahren will.»

Verstappen hat auch gesagt: «Red Bull ist meine Familie, und ich kann mir gut vorstellen, den Rest meiner GP-Karriere für Red Bull Racing zu fahren.»

Jahrelang haben die treuen Tifosi gehofft, dass Ferrari vielleicht Superstar Lewis Hamilton nach Maranello locken könnte. Das ist nicht passiert. Aber wie ist das mit Max Verstappen?

Teamchef Fred Vasseur hat im Rahmen des traditionellen Weihnachts-Empfangs von Ferrari bei den Kollegen der italienischen Sky dazu Folgendes gesagt: «Max Verstappen in unserem Team? Ihr könntet diese Frage allen Teamchefs stellen, jeder würde die gleiche Antwort geben – natürlich nähme jeder Verstappen liebend gerne unter Vertrag.»



«Aber Fakt ist, dass Max ein langjähriges Abkommen mit Red Bull besitzt und wir keine Energie mit Mutmassungen verschwenden werden, wer vielleicht eines Tages für uns fahren könnte. Derzeit gibt es null Gespräche, was das betrifft, aber ich bin auch einer, der immer betont – sag niemals nie.»



Was die derzeitigen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz angeht, so laufen die Abkommen mit dem Monegassen und dem Spanier Ende 2024 aus. Fred Vasseur: «Wir haben also noch einige Zeit, um uns in Ruhe um die Zukunft zu kümmern.»



«Ich weiss, ich habe am Anfang des Jahres gesagt, dass ich das bis Saisonschluss erledigt haben will. Aber die Saison war überaus intensiv, die Gespräche mussten warten. Inzwischen verhandeln wir ausgiebig, und wir werden bald eine Entscheidung treffen.»