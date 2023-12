Fernando Alonso: «Das ist ein intensives Umfeld»

Fernando Alonso: «Ich weiss, was wichtig und was weniger wichtig ist»

Mit 42 Jahren ist Fernando Alonso der älteste GP-Star im aktuellen Feld der Königsklasse. Dass er mit seinen teilweise deutlich jüngeren Berufskollegen mithalten kann, liegt auch an seiner Erfahrung, wie er betont.

Fernando Alonso hat in diesem Jahr seine 20 Formel-1-Saison bestritten und mit dem Aston Martin Team ein neues Karriere-Kapitel aufgeschlagen, das kaum besser hätte beginnen können. In den ersten acht Grands Prix des Jahres stand er gleich sechs Mal auf dem Podest.

Die ersten drei Rennsonntage beendete er auf dem dritten Platz, genauso wie das fünfte Kräftemessen des Jahres in Miami. In Monaco und Kanada schaffte er es sogar, den zweiten Rang zu erobern. Dass diese Glanzleistungen im Wettbewerb zu deutlich jüngeren GP-Stars möglich sind, liegt nicht zuletzt an seiner Erfahrung, die ihn auf die richtigen Aspekte achten lässt, betont der älteste Fahrer im aktuellen Formel-1-Feld.

«Du fokussierst dich auf einige Details und versuchst, an manchen Rennwochenenden alles perfekt hinzubekommen. Denn du witterst die Chance und weisst, dass du die Gelegenheit hast, etwas Besonderes zu erreichen. Allerdings geht das nicht über einen längeren Zeitraum, so Intensiv kannst du nur ein paar Tage arbeiten. Sonst zerstört es deine Energie», schildert der Spanier im Jahresabschluss-Interview mit seinem Team.

«Natürlich versuche ich, das jedes Rennwochenende hinzubekommen, aber manchmal ist man konzentrierter als an anderen Tagen. In Monaco habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr gegeben, doch das geht wie gesagt nicht immer. Denn die Formel 1 ist ein intensives Umfeld. Es gibt auch abseits der Strecke viele Verpflichtungen, die wir einhalten müssen», beschreibt Alonso.

«Aber meine Erfahrung hilft mir dabei, das im Griff zu haben. Ich weiss, was wichtig und was weniger wichtig ist», betont der 32-fache GP-Sieger, und erklärt: «Wenn man jung ist, dann macht man einige Fehler. Man versucht, immer alles zu tun und überall dabei zu sein. Doch so kann man nicht Höchstleistungen erbringen. Ich glaube, ich weiss nun besser denn je, was meine Batterien leert und versuche, so effizient wie möglich zu sein.»

«Unser leben läuft von Montag bis Donnerstag ganz anders als während der restlichen Woche. Es ist, als wäre man ein völlig anderer Mensch. Am Wochenanfang kann ich mich entspannen und ein normaler 42-Jähriger sein, aber von Donnerstag bis Sonntag bin ich dann wieder voll fokussiert auf das, was ich tue», ergänzt der zweifache Champion, der schon mehrfach betont hat, dass er noch ein paar Jahre in der Königsklasse Gas geben will.

