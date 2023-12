Martin Brundle zu 2024: «Wichtiges Jahr für Mercedes»

In einer Fan-Fragerunde äusserte sich der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Martin Brundle auch zu den Gründen für die Leistungskrise, die das frühere Dauersieger-Team Mercedes durchläuft.

Seit die Regelrevolution 2022 umgesetzt wurde, tut sich das Mercedes-Team schwer: Die früheren Dauersieger, die zwischen 2014 und 2021 acht Konstrukteurstitel in Folge gewinnen konnten, mussten sich in den Jahren 2022 und 2023 mit den Plätzen 3 und 2 in der Konstrukteurswertung begnügen. Dass die Mannschaft von Toto Wolff im Kampf um den zweiten Rang in der Team-Wertung gegen Ferrari gewinnen konnte, ist nur ein schwacher Trost.

Denn das Team von Lewis Hamilton und George Russell konnte in diesem Jahr keinen einzigen GP-Sieg feiern. Der siebenfache Weltmeister konnte nur drei zweite Plätze und drei dritte Ränge einfahren, wobei er auch in Austin als Zweiter ins Ziel gekommen war, später aber disqualifiziert wurde, weil die Bodenplatte an seinem GP-Renner zu abgewetzt war, um noch den Regeln zu entsprechen. Sein Teamkollege stand zwei Mal als Dritter auf dem GP-Podest.

Die Fans der Sternmarke rätseln über die Ursache für diese Leistungskrise und einer der Mercedes-Anhänger nutzte kürzlich bei einer Fragerunde mit Martin Brundle auf «Skysports.com», um die Meinung des früheren GP-Stars dazu zu hören. Die Frage lautete, ob der Verlust von einigen Top-Mitarbeitern in den letzten Jahren der Hauptgrund für den Leistungsverlust sei.

Brundle erklärte dazu: «Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass das Mercedes-Team nicht mehr die Kraft ist, die es einmal war, weil sie das Auto für 2022 nicht richtig hinbekommen haben und es für 2023 nicht in Ordnung gebracht haben. Und es hat eine Menge Personalwechsel gegeben, weil es offensichtlich sehr attraktive Leute aus der Ära der totalen Dominanz gab, die sie hatten.»

«Man sieht das in anderen Sportarten, in denen eine Gruppe von Leuten scheinbar nicht verlieren kann, und dann können sie plötzlich nicht mehr gewinnen. Es ist wirklich seltsam, und alles, was es braucht, sind ein paar Puzzleteile, die fehlen, um das Schicksal zu wenden. Mercedes ist ein starkes Team, aber sie müssen sich neu aufstellen und 2024 ist ein wichtiges Jahr für die Mannschaft», fügte der 64-jährige Brite an.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island