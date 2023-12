Red Bull Racing-Dominanz: Gegner wollen keine Hilfe

Christian Horner ist sich sicher: Im nächsten Jahr wird die Konkurrenz näher an Red Bull Racing dran sein

Das Red Bull Racing Team hat in diesem Jahr die erfolgreichste Saison in der Team-Geschichte erlebt. Dennoch wollen die Gegner keine Regeländerung, die das Weltmeister-Team einbremst.

Das Red Bull Racing Team hat mit Speerspitze Max Verstappen in diesem Jahr viele neue Rekorde aufgestellt, der Niederländer gewann 19 der 22 WM-Läufe, zwei Siege gingen an seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Der RB19 war damit der erfolgreichste GP-Renner der Formel-1-Geschichte. Mit einer Erfolgsrate von 95,45 Prozent wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Die Dominanz des Rennstalls aus Milton Keynes hat bei einigen Fans den Wunsch nach Massnahmen geweckt, die eine Veränderung im Kräfteverhältnis mit sich bringen würden. Doch davon wollen die Gegner von Red Bull Racing nichts wissen. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärte etwa schon in Monza: «Ich bin kein Fan der ‚Balance of Performance‘ oder ähnlichen Eingriffen.»

Der Franzose verwies daraufhin auf die Windkanal-Zeit, die je nach Erfolg eines Teams beschränkt oder erweitert wird. Diese Form von Leistungsausgleich sei ausreichend, betonte der Chef des ältesten GP-Rennstalls der Welt.

McLaren-Teamchef Andrea Stella sieht das ähnlich. Er betonte: «Wir wollen keinerlei Hilfe, vielmehr wollen wir die Lücke zur Spitze aus eigener Kraft schliessen. Und wir lieben diese Herausforderung, das ist es, was wir in den nächsten Jahren meistern wollen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet denn auch Gegenwind von den Kontrahenten. Er ist sich sicher: «Das Feld wird sich im nächsten Jahr etwas annähern. Deshalb können wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Unsere Konkurrenten sind alle grossartige Teams. McLaren, Ferrari und Mercedes waren gegen Ende der Saison gut in Form. Deshalb denke ich, dass die grossen Teams im nächsten Jahr mit voller Kraft in der WM antreten werden.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island