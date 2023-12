11. Formel-1-Team: Das sagt Lewis Hamilton

Im Oktober hat der Autosport-Weltverband FIA die Bewerbung von Michael Andretti für den Formel-1-Einstieg offiziell akzeptiert. Zur Erweiterung des Formel-1-Feldes äusserte sich daraufhin auch Lewis Hamilton.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner brachte es in Katar auf den Punkt: «Es dreht sich alles ums Geld und es ist eine sehr politische Angelegenheit.» Der Brite sprach über den möglichen Einstieg von Andretti als elftes Team in der Formel 1. Der Autosport-Weltverband FIA hat die Bewerbung von Michael Andretti akzeptiert, nun liegt der Ball bei der FOM (Formula One Management), der Inhaberin der kommerziellen Rechte an der Formel 1.

Bei den aktuellen Teamchefs ist die Skepsis gross, und auch Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali betonte mehrmals, ein neues Team müsse der Königsklasse einen Mehrwert bringen. Will heissen: Wenn ein weiteres Team einsteigt, müssen damit mehr Einnahmen erzielt werden, damit die bisherigen WM-Teilnehmer keine Einbussen bei den Preisgeldern haben.

Lewis Hamilton erklärte beim sechstletzten Rennwochenende in Katar zunächst, dass es grossartig wäre, ein elftes Team in der Startaufstellung zu haben, weil dies mehr Arbeitsplätze schaffen würde. Später relativierte er in den sozialen Medien: «Nein, ich unterstütze Andretti nicht. Aber die Idee, in Zukunft ein weiteres Team im Sport zu haben, wenn es die Chance vergrössert, unseren Sport vielfältiger zu gestalten.»

In seiner Medienrunde präzisierte der siebenfache Weltmeister dann: «Es geht nicht darum, dass ich Andretti unterstütze, ich denke einfach, dass es aus Sicht eines Fahrers aufregend wäre, mehr Autos in der Startaufstellung zu haben. Wir haben mehr als 2000 Leute im Team, das ist eine grosse Anzahl an Jobs. Allerdings müssen wir sicherstellen, dass alle Kriterien, die sehr streng sind, auch respektiert werden.»

Man müsse die Kriterien aber vielleicht auch anpassen, ergänzte Hamilton. Und er betonte: «Man sollte vielleicht eine Chance für eine Rennfahrerin schaffen. Und das Ganze muss auch an der Spitze vielfältiger sein. Im Moment haben wir nur weisse Team-Besitzer. Da fehlt es wirklich an Vielfalt. Auch sind alle männlich. Das muss sich ändern, denke ich.»

