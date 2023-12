Fernando Alonso: «Habe mehr Spass denn je»

Fernando Alonso hat seine erste Saison mit dem Aston Martin Team bestritten und zieht nun Bilanz. Der zweifache Champion spricht über seine Team-Wahl und verrät, warum er nun mehr Spass hat als je zuvor.

Der Wechsel zum Aston Martin Team erwies sich für Fernando Alonso für goldrichtig: Der zweifache Weltmeister sammelte mit dem Rennstall aus Silverstone 206 WM-Zähler, stand acht Mal auf dem Podest und beendete die Saison 2023 als Vierter – damit erzielte er sein bestes WM-Ergebnis seit 2013. Den langersehnten 33. GP-Sieg seiner Karriere konnte er zwar nicht einfahren.

Drei Mal – in Monte Carlo, Montreal und Zandvoort – kam er dem ersten Platz als Zweiter aber nahe. Über seine Entscheidung, in dieser Saison im Aston Martin-Renner auf Punktejagd zu gehen, sagt der 32-fache GP-Sieger im Saisonrückblick auf der offiziellen Team-Website denn auch: «Ich fühle mich sehr glücklich damit.»

Der ehrgeizige Spanier schwärmt: «In der Formel 1 hat man nie eine Kristallkugel, um vorauszusehen, was im nächsten Jahr passieren wird – aber wenn man die Entscheidung trifft, das Team zu wechseln, und dann plötzlich um Podestplätze kämpft, ist das eines der besten Gefühle.»

Und der 42-Jährige beteuert: «Ich habe das Gefühl, dass es mir vielleicht mehr Spaß macht als je zuvor, und ich gehe mit einer anderen Einstellung zu den Rennen. Das hat zum großen Teil mit dem Team zu tun. Es ist sehr jung, sehr enthusiastisch, und sowohl in der Box als auch im Werk in Silverstone herrscht eine gute Stimmung. Der neue Campus sorgt für viel Motivation – er ist ein echtes Statement für die Ambitionen des Teams.»

