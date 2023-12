Saison 2024: Warnung von GP-Veteran Mika Häkkinen

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen blickt auf die Saison im nächsten Jahr, in der die GP-Fahrer und ihre Mannschaften so viele Rennwochenenden wie noch nie bestreiten müssen.

Die Formel-1-Verantwortlichen wollen immer mehr Rennen pro Jahr austragen und deshalb wird die Arbeitsbelastung für die Teams und Fahrer auch immer grösser. Wie ermüdend die Saison 2023 für alle Beteiligte war, stand den Leuten in den letzten Rennen ins Gesicht geschrieben. Das bemerkte auch der frühere GP-Star Mika Häkkinen.

Der zweifache Champion erklärt in einem YouTube-Video von «Unibet International»: «Die Saison 2023 war rekordverdächtig lang. Wenn man es mit den WM-Programmen zu meiner Zeit vergleicht, dann sieht man, dass wir 17 Rennwochenenden hatten. Nun sind es schon 22 Termine. Und ich war bei einigen vor Ort dabei, dabei habe ich in den Gesichtern der Leute sehen können, wie hart das Saisonende war.»

«Im Grunde sind 22 Rennwochenenden keine so grosse Zahl, aber das Problem ist, dass ständig Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden stattgefunden haben. Es ist nicht einfach, sich so oft immer wieder auf die Rennen zu fokussieren. Und ich denke da nicht unbedingt an die Fahrer, sondern auch an die Mechaniker und die ganze Organisation. Das war wahrscheinlich die grösste Herausforderung für sie», ergänzte der Finne.

Häkkinen warnte auch mit Blick auf die Sicherheit: «Wenn ich noch in der Formel 1 mitfahren würde, dann würde ich angesichts der Anzahl Rennen noch einmal ernsthaft mit dem Team über die Entschädigung verhandeln. Und ich würde nicht nur darüber reden, sondern auch fragen, wie sichergestellt werden kann, dass die Leute auf dem erforderlichen Niveau arbeiten können, damit ihnen keine Fehler unterlaufen. Denn wir reden hier über einen Highspeed-Sport, in dem man keine Fehler machen will.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island